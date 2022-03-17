Что такое ремонтантная земляника: отличия, сорта, особенности выращивания

Любители и профессионалы все чаще стали выбирать для своих участков ремонтантную землянику. Однако для многих эти ягоды все еще остаются новинкой, поэтому возникает много вопросов о том, как их правильно выращивать, чем они отличаются и какие сорта лучше выбирать.

Если и вам интересна клубника ремонтантная, то выбор саженцев стоит начинать с изучения особенностей выращивания.

В чем отличие ремонтантных сортов?

Большую популярность такая земляника получила за счет своей способности давать урожай непрерывно или несколько раз за сезон. Среди ключевых преимуществ выделяют следующие:

наслаждаться вкусом первых ягод можно уже в первый год посева;

кустики имеют привлекательный внешний вид, поэтому ландшафтные дизайнеры очень любят их задействовать в своих композициях;

сорта прекрасно адаптированы к климатической зоне нашей страны.

Учитывайте, что ремонтантная земляника не сильно жалует суровые зимы. Из практики отмечено, что самое большое количество урожая можно получить в первые несколько лет после посадки, в дальнейшем рекомендуется заменить плантации.

Какие сорта ремонтантной земляники выбрать для своего участка?

Поскольку саженцы ягод представлены в огромном ассортименте, стоит для начала определиться с сортами. Чаще всего покупатели отдают предпочтение следующим вариантам:

Елизавета 2 — ягоды довольно крупные, мякоть сочная. Если вы хотите получать исключительно крупные плоды, то нужно обновлять саженцы ежегодно.

Искушение — отличается узнаваемым мускатным привкусом. Можно наслаждаться щедрым урожаем с мая и до первых заморозков.

Albion — идеален для регионов с засушливым климатом. Ягоды крупные, имеют плотную мякоть, поэтому отлично переносят транспортировку.

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