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Что такое ремонтантная земляника: отличия, сорта, особенности выращивания

Любители и профессионалы все чаще стали выбирать для своих участков ремонтантную землянику. Однако для многих эти ягоды все еще остаются новинкой, поэтому возникает много вопросов о том, как их правильно выращивать, чем они отличаются и какие сорта лучше выбирать.

Если и вам интересна клубника ремонтантная, то выбор саженцев стоит начинать с изучения особенностей выращивания.

Что такое ремонтантная земляника: отличия, сорта, особенности выращивания

В чем отличие ремонтантных сортов?

Большую популярность такая земляника получила за счет своей способности давать урожай непрерывно или несколько раз за сезон. Среди ключевых преимуществ выделяют следующие:

  • наслаждаться вкусом первых ягод можно уже в первый год посева;
  • кустики имеют привлекательный внешний вид, поэтому ландшафтные дизайнеры очень любят их задействовать в своих композициях;
  • сорта прекрасно адаптированы к климатической зоне нашей страны.

Учитывайте, что ремонтантная земляника не сильно жалует суровые зимы. Из практики отмечено, что самое большое количество урожая можно получить в первые несколько лет после посадки, в дальнейшем рекомендуется заменить плантации.

Какие сорта ремонтантной земляники выбрать для своего участка?

Поскольку саженцы ягод представлены в огромном ассортименте, стоит для начала определиться с сортами. Чаще всего покупатели отдают предпочтение следующим вариантам:

  • Елизавета 2 — ягоды довольно крупные, мякоть сочная. Если вы хотите получать исключительно крупные плоды, то нужно обновлять саженцы ежегодно.
  • Искушение — отличается узнаваемым мускатным привкусом. Можно наслаждаться щедрым урожаем с мая и до первых заморозков.
  • Albion — идеален для регионов с засушливым климатом. Ягоды крупные, имеют плотную мякоть, поэтому отлично переносят транспортировку.

Подобрать подходящий сорт можно в интернет-магазине «Дом и сад». Вам предлагают качественный посадочный материал от лучших европейских поставщиков. Заказывайте качественные саженцы и наслаждайтесь вкусными ягодами весь сезон!

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