Что такое seo аудит сайта

Термин аудит пришел к нам из латинского языка. Глагол audit дословно означает «слушает». И это слово в достаточной степени характеризует смысл его проведения. В результате у оплатившего услугу аудита заказчика появляется возможность выслушать оценку профессионалами своей деятельности в той или иной сфере.

Это может быть производственный процесс, реализация и управление конкретным проектом, организация и ведение бухгалтерского учета и т.д. Провести аудит могут и специалисты ИТ отрасли, в этом случае чаще всего речь идет о поиске ошибок и недочетов в работе веб-сайта. Выявленные недостатки помогут:

повысить эффективность привлечения трафика на сайт;

охватить как можно более широкий круг целевой аудитории;

сделать более удобным работу с веб-ресурсом;

быстрее вывести сайт в ТОП поисковой выдачи.

Как проведение SEO аудита веб сайта способно настолько кардинально повлиять на эффективность его использования как инструмента онлайн продаж? Давайте разберемся!

Чем же настолько знаменит этот SEO аудит?

Выявить оплошности, которые были совершены в процессе создания сайта, профессионалам помогает специальное ПО. Оно позволяет определить, какие ошибочные действия привели к неэффективной работе ресурса. Недочеты могут обнаружиться на разных стадиях работы над разработкой сайта. Чаще всего выявляются огрехи на этапе поисковой оптимизации и написания кода (в случае его создания с нуля). В результате анализа всех страниц опытные специалисты:

Находят возможные технические недочеты, например, некорректную работу скриптов или слишком большую продолжительность загрузки страниц браузером пользователя. Определяют полноту индексации страниц сайта — часто некоторые из них «выпадают» по причине ошибочных действий разработчика. Оценивают, насколько качественно оптимизирован контент под требования поисковиков. Также проверяют уникальность текстов и степень загруженности их ключевыми словами. Проводят тестирование удобства работы с ресурсом, ведь юзабилити обязательно должно быть на высшем уровне. Проверяют, какие позиции в поисковой выдаче занимает сайт при наборе релевантных его тематике ключевых запросов. Анализируют качество и объем внешней ссылочной массы, соответствие линков требованиям поискового продвижения.

Любые огрехи, а в особенности их совокупность, самым негативным образом влияют на количество посетителей ресурса, показатели конверсии, качество трафика. В конечном счете падают продажи и прибыль онлайн бизнеса.

Виды SEO аудита и его стоимость

Чем выше квалификация и богаче опыт выполняющих аудит специалистов, тем результативнее их действия. Ведь умением разобраться в чужих ошибках могут похвастаться далеко не все, даже самые грамотные профессионалы. Стоимость их услуг зависит от объема выполненных работ и конкретного «объекта» аудита. Дело в том, что проверить лендинг и интернет-магазин — это действительно две большие разницы. Однако важно понимать, что в результате аудита заказчик не только узнает о выявленных ошибках, но и получает конкретные рекомендации по их исправлению.

Оценку состояния сайта проводят не только в том случае, когда он уже работает, но и перед запуском проекта. В этой ситуации такие меры предосторожности помогают не выпустить «в свет» сырой, неподготовленный веб-ресурс. На практике проведение аудита на этом этапе позволяет сэкономить значительные средства. Дело в том, что выделенные на продвижение и раскрутку деньги могут быть попросту потрачены впустую. Продвигать не оптимизированный под требования поисковых систем сайт — это все-равно, что пытаться наполнить вином бочку с пустым дном. Толку абсолютно никакого, а затраты налицо.