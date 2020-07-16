"Чудом взошла" Как повлияли осенняя засуха, теплая зима и весенние заморозки на урожай пшеницы?

В ладони темных стекловидных зерен большинство и они как-будто светятся - это значит, что качество пшеницы хорошее. Главный агроном этого хозяйства Сергей Фендриков оценивает качество урожая. А он, говорит мужчина, испытал нервы аграриев не один раз. Осенью пшеницу сеяли в сухую землю, боялись, что не взойдет. Затем теплая зима и были риски, что она будет тратить углеводы, в феврале сделали анализы и были приятно удивлены.

Сергей Фендриков, главный агроном ПОСП "Бурлуцкое"

Але, коли ми провели підживлення весняне - зайшли холода і засуха. Якраз перед виходом в “трубку” склались неблагоприємні погодні умови, але потім все наладилося

Исправили ситуацию обильные дожди весной - благодаря этому увеличилось и количество зерен в колосе. Жатва в Великобурлукском районе стартовала на прошлой неделе. На этом поле работают три комбайна. За день убирают около 150 гектаров.

Жатва, правда, началась в этом году несколько ранее, способствовала жара, рассказывает директор предприятия Игорь Филимонов. Всего в хозяйстве засеяно почти полторы тысячи гектаров. Пшеница двух сортов - "Лира" и "Богдана". Урожайность несколько подкосили весенние морозы, когда пшеница закладывала корневую систему. Показатели этого поля в пределах 50 центнеров - это хорошие результаты.

Игорь Филимонов, директор ПОСП "Бурлуцкое"

Урожай в том году немножко лучше был. Зима была мягче в том году и снежная. В этом году зимы практически не было. Она была сухая и запас влаги весной был вполовину меньше, чем обычно у нас по Бурлуцкому району. Пшеница “тройка” и “четверка”. Так что все хорошо

Также волнений в этом году добавила и ситуация с коронавирусом. В хозяйстве работает около полусотни человек. Меры безопасности были серьезные, поэтому заболеваний среди рабочих нет.

Игорь Филимонов, директор ПОСП "Бурлуцкое”

Нужно было так распределить, чтоб люди между собой на расстоянии были, все средства защиты закупали, маски, перчатки и ставили баночки с антисептиком

Когда завершат сбор пшеницы - зависит от погоды. Однако аграрии уверяют - волноваться не надо - в этом году Харьковщина будет с хлебом.





Агентство Телевидения Новости