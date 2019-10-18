Цифра дня: понад 860 мільйонів доларів склав експорт товарів області

Близько чверті цієї суми — продаж харківських товарів у країни ЄС.

За даними Головного управління статистики у Харківській області, у січні – серпні 2019 року експорт товарів становив 861,6 мільйона доларів США. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник збільшився на 6,4 %.

При цьому експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 223,5 мільйона доларів та збільшився порівняно із січнем – серпнем 2018 року на 17,8 %. Його питома вага у загальному обсязі експорту товарів області складала 25,9 %.

У той же час повідомляється, що імпорт товарів на Харківщину склав 1 120 300 доларів (це на 2,4 % менше, ніж торік). При цьому негативне сальдо склало 258,7 мільйона доларів (у січні – серпні 2018 року також негативне – 337,7 мільйона доларів).

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

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