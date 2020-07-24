Ціна газу для населення припинила падіння услід тенденціям європейського ринку

У липні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), зросла на 16 копійок до 2,30 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 7% більше порівняно з червнем 2020 року.

Загалом, з початку року ціна ПСО знизилась на 51%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості блакитного палива сягнуло 53%.

Як прогнозували аналітики Нафтогазу, ціни на головних європейських газових хабах в останню декаду червня та напочатку липня почали зростати, досягнувши максимальних значень з середини травня. Стримуючими факторами для українських цін є значні запаси газу у вітчизняних сховищах та рекордний розрив між попитом та пропозицією. Зокрема, станом на липень у ПСГ України накопичено понад 21 млрд куб. м газу, що на 42% вище показників минулого року.

«Світові ціни на газ традиційно падають в період низького попиту і ростуть напередодні опалювального сезону. І, попри коронавірус, економічну кризу і скорочення попиту, 2020 рік не став винятком з цього сезонного правила. Втім, ціна все ще рекордно низька порівняно з попередніми періодами і ми вже сьогодні можемо припустити, що в другому півріччі, в розпал опалювального сезону, вартість газу все одно буде нижче, ніж в 2019 році. За попередніми розрахунками — на 20, а то і на 30%», — резюмував голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

Відтак при розрахунку ціни газу для населення на липень Нафтогаз, як і в попередні місяці, обирав з двох можливих опцій: розрахованої за Постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу ОГТСУ.

У підсумку ціна на березень була на 14% нижча за ціну лютого, ціна на квітень на 15% нижча за ціну березня, ціна на травень на 20% нижча за ціну квітня, а ціна на червень на 6% нижча за ціну травня.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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