Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 25 травня

Станом на 25 травня 2026 року в Україні продовжує дешевшати полуниця, вартість якої знизилася одразу на 10%, водночас ціни на яблука та апельсини залишаються стабільними, а банани несуттєво подорожчали

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 25 травня наступна:

Яблука 35-55 грн 0%

Банани 69-75 грн +5%

Апельсини 80-140 грн 0%

Лимони 125-150 грн 0%

Полуниця 180-220 грн -10%

Які фрукти подорожчали найбільше

У фруктово-ягідному сегменті більшість позицій залишилися без змін, однак полуниця продовжує дешевшати.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. На ринках вже з’являються партії вітчизняної тепличної полуниці із Закарпаття та південних регіонів.

Збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

Ще на старті сезону ціни на полуницю в Україні знизилися на 7-10% порівняно з минулим роком як у роздрібі, так і на гуртовому ринку. Загалом ринок демонструє баланс без ажіотажу, а подальше здешевлення очікується наприкінці травня на початку червня на тлі зростання пропозиції української ягоди.

Джерело: delo.ua

