Ціни на газ різко знизились: плани Росії провалилися

Ціни на газ, попри плани Росії дестабілізувати ринок, значно знизилися. На нідерландській TTF його пропонували за ціною нижче ніж 23,8 євро за мегават-годину (це майже 250 євро, або 266 доларів за 1000 кубометрів). Увесь цей тиждень блакитне паливо пропонували дешевше ніж 300 доларів за 1000 кубометрів із низхідною тенденцією.

"І це ще не межа", – пише у своєму Telegram голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Учасники конференції E-World energy fair у німецькому Ессені дали прогнози про подальше зниження цін.

У швейцарській торговельній фірмі MET International припустили, що у ближній перспективі газ може коштувати нижче ніж 10 євро за мегават-годину (близько 113 доларів за 1000 кубометрів), через, як висловився її аналітик, "пляшкову шийку" – нестачу місць для зберігання блакитного палива.

"У норвезькій нафтовій компанії Equinor узагалі прогнозують, що на окремих регіональних ринках у певні часи чи дні з високим рівнем вироблення відновлювальної енергії ціни на газ взагалі можуть періодично ставати від’ємними (таке явище спостерігалось свого часу в жовтні 2006 року у Великій Британії), і вірогідність цього є вищою в міру заповнення підземних газосховищ і відсутності додаткових потужностей для зберігання газу на тлі скорочення попиту на ресурс", – пише Гетманцев.

Джерело: finance.obozrevatel.com

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