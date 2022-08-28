Ціни на гречку в Україні скоро знизяться, на інше – зростуть

За прогнозами Національного банку України, ціни на харчі до кінця 2022 р. зростуть на 31%. Про це розповів директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, пише agronews.ua.

Він зазначив, що інфляція відбувається через зростання цін на овочі, фрукти та крупи. А наступного року очікують стрибок цін ще на 20% Крім того, цієї осені можуть здорожчати хліб, цукор, сіль та м’ясо-молочна продукція.

«Наприклад, гречка українського виробника за пів року здорожчала вдвічі: зараз крупа коштує від 90 до 109 гривень за кілограм. Причини: скорочення постачання, оскільки везли її постачали, зокрема, з Росії та Казахстану та ажіотажний попит», — розповів директор департаменту захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Сергій Кияниченко.

Загалом через місяць в Україні зміниться ціна на гречку. Це пов’язано з тим, що в торговельні мережі надійде гречана крупа з нового врожаю, тому вартість має бути нижчою.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв’ю Delo.ua. Він зазначив, що у наступні роки в Україні вирощуватимуть більше гречки.

“Дійсно, був імпорт гречки з Казахстану, який зупинився наприкінці лютого. Аграрії відреагували на дефіцит і посіяли у 1,5 раза більше гречки. Якщо раніше вони сіяли 70 тисяч га, то тепер 120 тисяч га. У наступні роки ми також будемо вирощувати більше гречки. І її буде більше ніж досить для внутрішнього споживання. Тому від жовтня-листопада споживачі побачать у магазинах нашу гречку за нижчою ціною, ніж зараз”, – сказав Висоцький.

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