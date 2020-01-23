Ціни на нафту знижуються на тлі епідемії коронавірусу в Китаї

Ціни на нафту у середу знизилися на тлі побоювань, що поширення епідемії коронавірусу в Азії може призвести до скорочення попиту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані лондонської біржі ICE Futures.

Зазначається, що вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent станом на 13:19 становила 64,3 доларів за барель, що на 0,29 долара (0,45%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

"Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу подешевшав на 0,31 долара (0,53%) - до 58,07 доларів за барель", - йдеться у повідомленні.

За словами експертів Goldman Sachs, настільки ж масштабне поширення епідемії, як у випадку атипової пневмонії в 2003 році, може привести до зниження ціни бареля нафти на 2,9 долара.

У банку прогнозують, що попит на нафту може скоротитися на 260 тисяч барелів на добу через епідемію.

Нагадаємо:

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На тлі побоювань щодо поширення коронавірусу в Китаї котирування акцій на світових фондових ринках знизились.

Источник: epravda.com.ua

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