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Ціни на огірки різко пішли вниз: скільки коштує кілограм

Ціни на огірки різко пішли вниз: скільки коштує кілограм

На українському ринку цього тижня різко знизилися відпускні ціни на тепличні огірки. Основна причина — збільшення пропозиції продукції з літніх теплиць, насамперед із південних та західних областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків EastFruit.

Наразі основні продажі тепличних огірків відбуваються по 30–55 грн/кг. Це в середньому на 33% дешевше, ніж тижнем раніше.

За оцінкою аналітиків, здешевлення має сезонний характер. На ринку швидко зростає пропозиція огірків із місцевих господарств, що тисне на ціни.

Водночас для виробників позитивним фактором стало те, що обвал цін припав на останні тижні реалізації огірка першої сівозміни. У частині тепличних комбінатів уже тривають роботи із зачистки теплиць.

До реалізації огірка другої сівозміни виробники планують перейти у другій половині літа.

Попри це, вже зараз українські тепличні комбінати продають огірки в середньому на 20% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для ринку це означає сезонне посилення конкуренції між виробниками через швидке зростання пропозиції місцевої продукції. Для споживачів — нижчі ціни на огірки у роздрібі, якщо здешевлення на оптовому ринку буде передано в торговельні мережі та на ринки.

Нагадаємо, на початку червні тепличні огірки торгувалися за ціною 35–65 грн/кг після рекордних зимових 170 грн/кг.

Джерело: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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