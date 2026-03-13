Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель

Станом на 12 березня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 69,14 грн/л

Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на фінансовий портал "Мінфін".

У середньому пальне в Україні 12 березня продають за такими цінами:

● бензин А-95 преміум – 72,71 грн/л

● бензин А-95 – 69,14 грн/л

● бензин А-92 – 66,19 грн/л

● дизельне пальне – 73,52 грн/л

● автомобільний газ – 41,36 грн/л

Наявність пального на заправках в Україні: де купити найдешевше, а де продають найдорожче

За даними "Мінфіну", А-95 "преміум" є на заправках переважної частини мереж АЗС у більшості областей України на підконтрольній території. Найдешевше у середньому цей вид пального продають на АЗС мережі Motto (працює на Дніпровщині, Донеччині, Закарпатті, Одещині, Полтавщині, Харківщині та Черкащині) - по 68,98 грн/л. Найдорожче - по 76,98 грн/л у мережі АЗС "Автотранс" (працює на Полтавщині). На Луганщині бензин А-95 "преміум" відсутній на заправках.

А-95 на підконтрольній Україні території можна купити в усіх областях, крім Луганської, у більшості мереж АЗС. Найдешевше - по 65,00 грн/л у мережі АЗС ZOG (у Запорізькій області), найдорожче - по 70,99 грн/л у мережах АЗС Grand Petrol (на Київщині), Neftek (на Дніпровщині), WOG та OKKO (працюють у більшості областей України).

А-92 відсутній на АЗС у Луганській області. В інших областях на підконтрольній Україні території найдешевше його можна купити по 58,00 грн/л у мережі АЗС ZOG, найдорожче - по 69,49 грн/л у мережі АЗС KLO (працює на Київщині).

Дизельне пальне можна придбати майже в усіх мережах АЗС у всіх областях на підконтрольній території України. На Луганщині цього виду пального немає на АЗС. Найдешевше дизельне пальне можна придбати по 68,99 грн/л у мережі АЗС Rodnik (на Харківщині). Найдорожче дизельне пальне - по 79,09 грн/л у мережі АЗС KLO.

Прогноз щодо цін на пальне у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні зросли ставки акцизу на пальне. Якщо у 2025 році акциз на бензин становив 271,7 євро, на дизель – 215,7 євро, на LPG (газ) – 173 євро, то у 2026 році на акциз на бензин буде 300,8 євро, на дизель – 253,8 євро, на газ – 198 євро. Таке збільшення акцизів на пальне передбачене ухваленим у 2024 році законом, який має наблизити український ринок до європейської моделі оподаткування. За цим законом акцизи підвищуватимуть щороку аж до 2028, коли ставка акцизу на бензин має сягнути 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 250 євро.

Проте, за словами директора консалтингової агенції "А-95" Сергія Куюна, є передумови вважати, що попри підвищення податку кінцева ціна на АЗС не зміниться.

"Через зниження світових цін на нафту і нафтопродукти закупівельна вартість останнім часом суттєво зменшилась і цього буде достатньо, щоб перекрити зростання акцизу. Принаймні це стосується мереж середнього цінового діапазону та вище. Не виключаю, що у "лоукостів" ціна може підрости на 1,5 грн/л, – вважає Сергій Куюн. – Трохи інша ситуація по скрапленому газу (LPG), де необхідного демпферу немає ні у кого. На повноцінні 1,5 грн/л навряд зросте, але 1-1,2 грн/л скоріш за все буде додано".

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підрахував, що із січня 2026 року лише ПДВ та акциз у ціні пального становитимуть: близько 42% для дизпального, 44% – для бензину, 47% — для LPG.

"За ціни 63 грн/л на преміальний А-95 споживач сплатить державі майже 28 грн/л податків. Окремо слід враховувати роздрібну маржу, яка у преміальних мережах у 2025 році становила в середньому 10–12 грн/л і була завищена щонайменше на 5 грн/л через ринкову владу", – вважає Омельченко.

Джерело: espreso.tv

