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Цього року на Харківщині вироблять менше цукру — ХОДА

Цього року на Харківщині вироблять менше цукру — ХОДА

В області розпочали роботу чотири цукрові заводи.

Це ПП «ЦукровикАгро» (Краснокутський район), ТДВ «Новоіванівський цукровий завод» (Коломацький район), ПАТ «Первухінський цукровий завод» (Богодухівський район), ТОВ СП «Білий Колодязь» (Вовчанський район).

За інформацією генерального директора господарської асоціації «Харківцукор» Юрія Ільченка, заводи вже отримали на переробку близько 120 тисяч тонн буряку, з них близько 34 тисячі тонн — надійшли з інших областей.

Як повідомив директор Департаменту АПР ХОДА Олександр Нездюр, цього сезону на Харківщині збираються виробити близько 80 тисяч тонн цукру.

— Близько 47 тисяч тонн цукру – перехідний з урожаю попереднього року. Тому потреба області буде повністю задоволена, — зауважив Олександр Нездюр.

Нагадаємо, у минулому році в регіоні працювало шість заводів, які виробили близько 120 тисяч тонн цукру. Річна потреба Харківської області в цукрі складає приблизно 100 тисяч тонн на рік.

Источник: slk.kh.ua

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