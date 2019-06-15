Цього тижня на водоймищах Харківщини знову можна вудити (ВІДЕО)

Однак на прилавках риба не з’явилася. Продавці розповідають, що сезон почнеться лише восени.

На одному з ринків Харкова працює лише дві точки продажу свіжої риби. Продавці жартують, що вони єдині не тільки на своєму торгівельному майданчику, а і в усьому місті.

Ігор, продавець

– Вообще покупатели не приходят? – Нет, приходят, но мало.- А по какой причине? – Жарко, каждое лето такое. Ничего не меняется. Люди рыбу не едят. Они ждут осени. Осень, зима – это наш сезон.

Тетяна, продавчиня

Не сезон, жарко очень на улице. Ну у нас рыбка в холодильной витрине хранится, у нас в холодильничке все, все свежее, каждое утро привозят. Поэтому боятся не нужно за рыбу.

Представники Держагентства рибного господарства приїхали до ринку аби перевірити документи та стан товару.

Під час перевірки знайшли одне порушення – немає документу на один із видів риби. Склали протокол.

Валентин Шкільов, головний держінспектор обласного управління Держагентства рибного господарства

В основному порушення на ринках це відсутність документів товаротранспортної накладної та експертного висновку ветлабораторії. Буває не встигли зробити. Але він обов’язково потрібен, бо ветлабораторія дає висновок, що риба придатна для споживання аби люди не отруїлися.

За словами держінспекторів, нещодавно на водоймищах Харківщини був період нересту, а після нього риба погано ловиться. Тому більшість продавців повернуться на ринки лише восени.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлія Бойко

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