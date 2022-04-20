Continental відновив виробництво шин у Калузі

Німецький виробник автомобільних шин Continental тимчасово відновив виробництво на заводі у російському місті Калуга.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.

У заяві йдеться, що такий крок компанія зробила, побоюючись "кримінально-правових наслідків" у разі невиконання зобов'язань.

"Наші співробітники та менеджери в Росії зіткнуться з серйозними кримінальними наслідками, якщо ми утримаємося від задоволення місцевого попиту", – заявили в компанії.

З якими звинуваченнями може потенційно зіткнутися керівництво компанії у Росії, у заяві не сказано.

Російські шинні заводи почали зупиняти роботу через проблеми з логістикою. Припинили випуск Michelin, Bridgestone та Continental. Також про зупинення роботи повідомили виробник шин Pirelli. Фінська Nokian Tyres попередила, що санкції ЄС ускладнять продаж шин у Росії.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»