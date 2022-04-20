Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:26
Просмотров: 32

Continental відновив виробництво шин у Калузі

Continental відновив виробництво шин у Калузі

Німецький виробник автомобільних шин Continental тимчасово відновив виробництво на заводі у російському місті Калуга.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.

У заяві йдеться, що такий крок компанія зробила, побоюючись "кримінально-правових наслідків" у разі невиконання зобов'язань.

"Наші співробітники та менеджери в Росії зіткнуться з серйозними кримінальними наслідками, якщо ми утримаємося від задоволення місцевого попиту", – заявили в компанії.

З якими звинуваченнями може потенційно зіткнутися керівництво компанії у Росії, у заяві не сказано.

Російські шинні заводи почали зупиняти роботу через проблеми з логістикою. Припинили випуск Michelin, Bridgestone та Continental. Також про зупинення роботи повідомили виробник шин Pirelli. Фінська Nokian Tyres попередила, що санкції ЄС ускладнять продаж шин у Росії.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На фоні невдач на фронті Москва розпочала “чистки” керівників “ЛНР”
Сегодня 10:28    25
Оновлено адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові
Сегодня 10:20    21
В Україні до 373 зросла кількість поранених через війну дітей
Сегодня 10:14    40
Оновлено адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові
Сегодня 09:51    78
Риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется, - разведка Британии
Сегодня 09:34    89
Великобритания планирует передать ВСУ ракеты Brimstone
Сегодня 09:22    89
Зачем Кремль выпустил в эфир критиков войны против Украины
Сегодня 09:11    159
Российские оккупанты расстреляли двух сотрудников Экопарка
Сегодня 09:00    128
Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 20 апреля
Сегодня 08:57    99
Новости из США. Вторник, 19 апреля 2022
Сегодня 08:51    110
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 