Данія побудує перший штучний енергоострів в Північному морі за $34 млрд

Уряд Данії дав дозвіл на будівництво першого штучного енергетичного острова в Північному морі. Проект коштує 210 млрд данських крон ($34 млрд) і передбачає будівництво платформи із сотнями вітрогенераторів, які, за планами, мають допомогти країні досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

Спочатку установлена потужність складе 3 ГВт з тенденцією до збільшення до 10 ГВт.

Очікується, що цей проект буде реалізований до 2033 року і допоможе Данії досягти своїх цілей з розвитку низьковуглецевої економіки. Міністерство енергетики країни додає, що цей енергетичний вузол в Північному морі зможе забезпечувати енергією не тільки Данію, а й всю Європу.

Планується, що штучний острів площею 120 тис. квадратних метрів буде побудований в 80 км на захід від узбережжя Данії.

Проект здійснюватиметься за кошти двох найбільших пенсійних фондів країни – PensionDanmark і PFA, а також компанії Andel. Також очікується, що уряд виділить частину грошей на будівництво острова.

Данія поставила собі за мету скоротити викиди вуглецю на 70% в порівнянні з рівнем 1990 року до 2030 року і зробити данську економіку повністю нейтральною до 2050 року.

Нагадаємо, що Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року. Про це заявив міністр клімату та енергетики Ден Йоргенсен.

Источник: elektrovesti.net

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