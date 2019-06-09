ДБР перевіряє законність будівництва на території військового містечка у Львові

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, здійснюють досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами одного з відомств Міністерства оборони України, підроблення документів, розтрати військового майна та недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 та ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, при укладенні договору про користування земельною ділянкою, що належить Міністерству оборони України, посадові особи одного з відомств вийшли за межі наданих їм повноважень. Внаслідок зловживань земельна ділянка на території військового містечка №1, по вулиці Княгині Ольги 1-5 у Львові вибула із володіння законного користувача та була передана у розпорядження суб’єктам господарювання під забудову. Ринкова вартість даної земельної ділянки становить понад 45 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження за ухвалою слідчого судді накладено арешт на земельну ділянку із забороною проведення на ній будь-яких підготовчих чи будівельних робіт як забудовнику, так і будь – яким третім особам.

На даний час тривають слідчі дії з метою проведення всебічного, повного і об’єктивного розслідування, а також встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.

Источник: dbr.gov.ua

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