Де у Харківській області найбільші борги по зарплатах

Як повідомили 2 лютого в обласному Управлінні статистики, на початок січня на Харківщині вчасно не отримали зарплату понад чотири тисячі працівників.

За даними управління, загальна сума невиплаченої заробітної плати на 1 січня цього року становила 454,9 мільйона гривень, зменшившись упродовж грудня минулого року на 128 мільйонів гривень (22 %). На початку січня борг складав 6,9 % від фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2020 року.

Станом на 1 січня працівникам економічно активних підприємств заборгували 147,7 мільйона гривень. 74,6 % невиплаченої зарплати припадали на підприємства промисловості.

Найбільший борг з виплати був у Харкові – 105,8 мільйона гривень. У Лозовій працівникам заборгували 28 мільйонів 586 тисяч гривень, у Люботині – 1 мільйон 902 тисячі гривень, у Чугуєві – 2 мільйони 631 тисячу гривень. На Барвінківщині борг по зарплаті становив трохи більше 3 мільйонів гривень (3036,9 тис. грн), на Валківщині – 250 тисяч гривень, на Зміївщині – 5 мільйонів 551 тисячу гривень.

Загалом на початку січня вчасно не виплатили зарплату 4,5 тисячі працівників.

Источник: slk.kh.ua

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