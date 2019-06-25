Deloitte проведет аудит Нафтогаза перед выпуском евробондов

Компания Deloitte проведет аудит НАК «Нафтогаз Украины» для подготовки к выпуску еврооблигаций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно

Услуги аудитора в лице Deloitte компания приобрела по результатам переговорной процедуры в системе ProZorro. Их ожидаемая стоимость — 6,2 млн грн.

«Основными задачами, которые должны быть реализованы, является подготовка и выпуск писем-заверений для выпуска еврооблигаций, а также просмотр и предоставление комментариев относительно другой информации Проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности», — сказано в сообщении Нафтогаза.

Подготовка этих документов является стандартным условием для выпуска еврооблигаций.

Ранее Deloitte проводил аудит консолидированной отчетности Нафтогаза с 2012 по 2018 годы.

Как сообщалось, Нафтогаз объявил тендер на закупку услуг по присвоению кредитного рейтинга, который позволит компании размещать еврооблигации.

Источник: minfin.com.ua

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