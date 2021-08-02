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Денежные переводы из-за границы в Украину растут: за полгода поступило более $6 млрд

Денежные переводы из-за границы в Украину растут: за полгода поступило более $6 млрд

Это на 11,6% больше, чем за этот же период годом ранее

Объем частных денежных переводов в Украину из-за границы за июнь 2021 года составил $1,109 млрд.

Это на 16,2% больше, чем годом ранее ($954 млн), следует из данных Национального банка Украины.

Всего за январь-июнь 2021 года, по данным НБУ, в Украину поступило $6,205 млрд, что на 11,6% больше, чем годом ранее ($5,559 млрд).

Указано, что Нацбанк учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Известно, что в январе-июне 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено $2,337 млрд, что на $121 млн больше, чем за этот же период годом ранее ($2,216 млрд).

Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил $12,121 млрд. Это на 1,7% (на $200 млн) больше, чем годом ранее ($11,921 млрд).

Ранее заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк прогнозирует рост денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до $13 млрд.

Также сообщалось, что за первые три месяца 2021 года украинцы получили через Приват24 и другие сервисы ПриватБанка иностранных переводов (без учета р2р и SWIFT платежей) на сумму $386 млн, что на 30% больше, чем за первый квартал 2020 года.

В частности, количество иностранных переводов в сравнении с прошлым годом выросло на 21% до — 1 млн.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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