Денис Малюська: розпочинаємо великий розпродаж в'язниць

Міністр юстиції України Денис Малюська та заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька взяли участь у заході, присвяченому початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж - Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)».

Рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації було прийнято більше року тому - наказом Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5. Останніх засуджених було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року.

«Ми розпочинаємо великий розпродаж в’язниць. І першим об’єктом, який ми пропонуємо придбати бізнесу, є Державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» у смт Коцюбинське. На продаж виставлено об’єкти нерухомості установи. Площа будівель - 24 тис. м2, які розташовані на земельній ділянці площею більше 8 га. Відстань від Києва - всього 2,8 км. На об’єкті наявні водопостачання, каналізаційна мережа та електропостачання», - зазначив Денис Малюська.

За словами очільника відомства, виручені кошти будуть розподілені на дві частини: частина піде на розбудову нової в’язничної інфраструктури, інша частина – поповнить державний бюджет.

Водночас Міністр наголосив, що ключова цінність цих об’єктів для інвесторів – можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами.

«Що виросте на їхньому місці – заводи, житлові комплекси, торгово-розважальні комплекси – це вже не до нас, а до майбутніх власників та органів місцевого самоврядування, які затверджують генплани, ДПТ і видають містобудівні умови та обмеження», - додав він.

Також Денис Малюська звернув увагу, що продаж в’язниць не означає, що засуджені будуть випускатися на свободу. Буде реалізовуватися лише надлишкове майно, на утримання якого витрачаються державні кошти.

Зокрема, він повідомив, що «великий розпродаж в’язниць» виглядатиме наступним чином:

(1) продаємо законсервовані в’язниці, які не використовуються, але кошти на їх охорону витрачаються;

(2) оптимізуємо мережу існуючих в’язниць, вивільняємо, консервуємо і продаємо ще до десятка поки що функціонуючих в’язниць;

(3) обираємо міста, у яких слідчі ізолятори будуть виводитись із центральних частин міста у промзону або взагалі за міську смугу. Чим лояльнішою буде міська влада, тим більше шансів, що відповідне місто потрапить у список перших;

(4) проєктуємо та будуємо перші нові та сучасні слідчі ізолятори на околицях;

(5) продаємо старі слідчі ізолятори у центральних частинах міст та переїжджаємо у нові;

(6) повторюємо кроки 4 та 5 доти, поки не отримаємо повністю нову мережу сучасних СІЗО;

(7) будуємо/реконструюємо установи виконання покарань.

«Кроки 1-3 уже перебувають у процесі реалізації. Протягом наступних кількох тижнів ми продовжимо презентувати перші лоти та забезпечуватимемо можливість їх огляду потенційними покупцями. Про дати безпосередньо аукціонів повідомлятимемо окремо», - підсумував Денис Малюська.

Источник: minjust.gov.ua

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