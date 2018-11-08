Депутаты поддержали проект изменений в Налоговый кодекс

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 9260, который предусматривает увеличение акциза на сигареты на 9%, повышение экологического налога на выбросы СО2 до 10 грн/тонну и налогообложение посылок из-за рубежа стоимостью от 100 евро налогом на добавленную стоимость.

Об этом сообщает 112.ua.

Так, "за" проголосовали 233 народных депутата.

Законопроект предусматривает увеличение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9% - прогнозируемый индекс инфляции в 2018 году.

Также с начала 2019 года намерены повысить ставку экологического налога на выбросы СО2 стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/т и внедрить поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/т в 2023 году. Планируется повышать ставку налога на 5 грн/т ежегодно. Такие меры объясняют необходимостью стимулировать загрязнителей уменьшать выбросы и приближать эконалог к уровню,который действует в странах ЕС.

Согласно проекту, увеличиваются ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта для железной руды – 0,8 процентных пункта. Ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов намерены увеличить на 50%.

Кроме того, предусмотрены нововведения насчет почтовых посылок.

Проект закона предусматривает признание налоговыми агентами экспресс-перевозчиков, которые будут платить в бюджет начисления налога на добавленную стоимость в случае ввоза на территорию страны товаров в почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже. Если один человек получает от одного отправителя за рубежом товары, стоимость которых в одной депеше превышает 100 евро, или в одном грузе экспресс-перевозчика, товары будут облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке Налогового кодекса (20% от базы налогообложения в соответствии с действующим в настоящее время п. 1 статьи 193 Налогового кодекса).

Эту норму планируют применять в полной мере после переходного периода. Он продлится с 1 января до 30 июня 2019 года - в это время будут облагать налогом товары в посылках на сумму от 150 евро.

Также законопроект предусматривает установление нулевой ставки акцизного налога на этиловый спирт, который используют для производства пищевого уксуса, парфюмерии и продукции технического назначения. Для контроля использования этилового спирта, хотят установить перечень требований к предприятиям, которые его получают без уплаты акциза (в частности, обязательная установка расходомеров полученного спирта и изготовленной продукции). Изменения в администрировании акциза на горючее и спирт вступят в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение норм – с 1 октября.

Что касается топлива, планируют повысить контроль за его оборотом. Для этого намерены учитывать продажу топлива не в разрезе компаний, а в разрезе мест хранения - с отражением в Системе электронного администрирования реализации горючего.

Будут сравнивать показатели в этой Системе и показатели счетчиков уровня топлива в резервуаре относительно объемов оборота и остатков горючего в разрезе кодов согласно УКТ ВЭД, акцизных складов и распорядителей акцизных складов.

Все компании, которые производят, хранят и торгуют топливом оптом и в розницу, должны будут получить лицензии на такую деятельность.

Отдельно хотят контролировать использование горючего для авиации и в случае использования товара не по назначению применять увеличивающие коэффициент 10.

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