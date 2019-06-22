Дергачевская местная прокуратура требует вернуть государству землю

Прокуратура в суде требует вернуть государству более 200 га земли, которую незаконно передали в аренду фермеру.

По данным прокуратуры Харьковской области, Дергачевская местная прокуратура направила в хозяйственный суд области исковые заявления о возвращении из незаконной аренды в собственность государства земель стоимостью более 5,7 млн грн.

По информации заместителя руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексея Кушнаренко, речь идет о 236 га земли сельскохозяйственного назначения на территории Богодуховского района.

“Указанные участки фермер получил в аренду на 20 лет за счет земель государственной собственности в 2016 году. Однако эти сельхозземли выделены незаконно, в частности, без проведения предусмотренных действующим законодательством торгов. Поскольку предприниматель уже имел в пользовании сельскохозяйственные земли, он не имел права на бесплатное получение дополнительных участков”, – пояснил Кушнаренко.

С целью возврата 236 га земли государству прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании незаконными и отмене приказов органа власти, признании недействительными и отмене государственной регистрации договоров аренды и возвращении участков в распоряжение государства.

Иск находится на рассмотрении.

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Источник: objectiv.tv

Автор: Екатерина Курлат

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