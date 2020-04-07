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Держава, ІТ-компанії та ІТ-академії співпрацюватимуть у підготовці ІТ-фахівців

Держава, ІТ-компанії та ІТ-академії співпрацюватимуть у підготовці ІТ-фахівців

Мінцифри, Державний центр зайнятості, Асоціація "IT Ukraine" та ІТ-академії запустили у Києві пілотний проєкт, що допоможе будь-кому оцінити свій потенціал як ІТ-фахівця, обрати та здобути відповідну спеціальність. Адже багато талановитих людей здобули свого часу спеціальності, що не є затребуваними на сучасному ринку. І саме ІТ-сфера може стати для них новим місцем роботи.

Відповідний Меморандум про співпрацю підписали Міністерство цифрової трансформації України, Державний центр зайнятості України, Асоціація "IT Ukraine", Комп'ютерна Школа Hillel, Комп'ютерна Академія ШАГ, Асоціація освітніх ініціатив ITEC та Академія навчання ІТ-ITEA.

Як проєкт допоможе у підготовці ІТ-фахівців?

Перший етап пілотного проєкту почався 3 квітня. Це – тест Pathfinder, створений ITEA за підтримки Мінцифри та навчальних IT-центрів. Його мета — допомогти людям обрати професію в перспективній сфері. На основі інформації, яку надає людина, штучний інтелект в Pathfinder підбирає найбільш близьку професію з переліку актуальних IT-напрямків (попередньо учасники проєкту зібрали інформацію, яких саме фахівців потребують українські ІТ-компанії).. Весь процес забирає небагато часу, а наприкінці людина отримує результат: кілька напрямків на вибір, у яких вона могла би розвиватися, та їх короткий опис. Тест розміщений на сайті Державного центру зайнятості за https://skills.dcz.gov.ua/course/test-na-vyznachennya-kompetenczij-dlya-roboty-v-it-sferi/

На другому етапі учасники проєкту повинні будуть пройти друге тестування. Воно визначить загальні здібності та потенціал кандидатів.

Далі, за результатами проходження другого тесту, визначаются найбільш підходящі кандидати. Ці люди матимуть змогу пройти навчання у ІТ-академіях, що беруть участь у проєкті. Навчання буде оплачено Державним центром зайнятості коштами, що виділяються державою на такі цілі.

Після закінчення навчання Мінцифри та Асоціація «IT Ukraine" сприятимуть працевлаштуванню кандидатів у провідні ІТ-компанії.

У разі, якщо пілотний проєкт виявиться вдалим, вже від вересня цього року така схема запрацює на всю країну.

Источник: thedigital.gov.ua

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