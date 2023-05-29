Держкомпанія в Китаї попросила співробітниць йти в декрет по черзі

Керівництво компанії провело нараду, присвячену планам співробітниць на вагітність.

Одна з держкомпаній Китаю попросила співробітниць встановити чергу і йти в декрет згідно з нумерацією в ній. Про це пише South China Morning Post.

Зазначається, що керівництво компанії, дізнавшись, що кілька співробітниць планують стати мамами, занепокоїлося, що ті підуть у декрет в один і той самий час і працювати буде нікому. Цій темі присвятили навіть окремі збори, на яких намагалися скласти грфік вагітності.

Газета не уточнює назву компанії, проте пише, що про плановану вагітність там розповіли три жінки.

Одній із них 28 років. Вона вийшла заміж до влаштування на роботу і тоді ж запланувала вагітність, розраховуючи народити дитину незалежно від того, візьмуть її в компанію чи ні.

Іншій працівниці, яку попросили стати в "декретну" чергу, - 37 років, і вона планувала обзавестися спадкоємцем найближчим часом. Третій жінці також 37 і в неї вже є дитина, але вона планувала стати мамою вдруге.

Про ідею керівництва компанії розповіли самі співробітниці. Їхній пост у мережі викликав шквал обговорення питання "вагітності та роботи".

Зазначимо, що 2022 року в Китаї заявили про істотне скорочення приросту населення. Так, у 2022 році населення Китаю скоротилося до 1,411 млрд осіб, що спричинило деякі послаблення в демографічній політиці країни. Наприклад, провінція Сичуань дозволила заводити дітей неодруженим парам.

Джерело: socportal.info

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