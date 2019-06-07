Держлікслужба анулювала ліцензію мережі аптек, де продавали неякісні і заборонені препарати

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками позбавила ліцензії мережу аптек ТОВ «Аннушка, хелс кеа». Це понад 30 аптечних закладів, які працювали в Одеській, Дніпропетровській, Херсонській областях та Києві.

У аптеках цієї мережі продавали контрабандні і заборонені Держлікслужбою лікарські засоби, якість яких не відповідала вимогам нормативних документів. Так, лише в одній аптеці під час позапланової перевірки виявили 75 серій 65 найменувань лікарських засобів неналежної якості та таких, що офіційно не ввозились в Україну.

Разом з Держлікслужбою закликаємо українців звертати увагу на такі обов’язкові елементи лікарських засобів:

— маркування українською мовою на упаковці;

— інструкція до застосування;

— термін придатності препарату.

Також в аптеці має бути сертифікат якості лікарського засобу, що видається виробником. На вимогу споживача аптека має надати його впродовж однієї доби.

Крім того, можна скористатися безкоштовним мобільним додатком Ліки Контроль. За допомогою цього додатку можна зокрема перевірити серії ліків, заборонених до продажу. Завантажити додаток можна у версіях для Android та iOS за посиланням.

Зазвичай фальсифіковані чи неякісні ліки коштують дешевше, може мати дещо іншу упаковку, а ліки мають специфічні смак, запах або колір.

Найчастіше фальсифікують серії найбільш рекламованих лікарських засобів, що користуються найбільшим попитом. Зазвичай вони продаються через кур'єрів, поштовий зв'язок, а також за допомогою онлайн-сайтів.

Якщо ви виявили ознаки підроблених, неякісних ліків:

1. Вимагайте в аптечному закладі сертифікат якості на лікарський засіб, що видається виробником. Згідно з Порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360, аптека має надати сертифікат у термін не більше ніж одна доба.

2. Зверніться до територіального органу Держлікслужби, контакті дані якого є в аптечних закладах, або зателефонуйте на телефон гарячої лінії Держлікслужби (+38067-359-85-63).

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»