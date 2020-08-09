Держпідтримка-2020: аграріям компенсовано близько 716 млн грн за придбану техніку і обладнання

Станом на 31.07 загальна сума виплат за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» складає 716 млн гривень. З них 47,4 млн грн було направлено сільгосптоваровиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва у червні 2020 року.

Попередньо було виділено 104,5 млн грн сільгоспвиробникам на придбання техніки у грудні 2019 року та січні-травні 2020 року. Кошти отримали 1 017 аграрія, які за вказаний період придбали 1 684 одиниць сільгосптехніки та обладнання. Також 565,9 млн грн було спрямовано для погашення заборгованості перед аграріями за жовтень-листопад 2019 року.

Загалом у 2020 році кошти отримають 1 481 аграрія, які за вказаний період придбали 2 295 одиниць сільгосптехніки та обладнання на суму 2,8 млрд.

На 2020 рік бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» передбачено 1 млрд гривень.

Урядова програма державної підтримки має позитивний вплив і на відновлення української промисловості. Щороку Мінекономіки формує перелік вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких компенсується за рахунок коштів державного бюджету. За 2 роки номенклатуру вітчизняної техніки та обладнання розширено у 6,3 рази. Число заводів-виробників сільгосптехніки з належним рівнем локалізації зросло в 4,5 рази. Це в свою чергу сприяло створенню щонайменше 5 тис. робочих місць.

Источник: me.gov.ua

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