Десятки тисяч біткоїн-мільйонерів втратили свої статки

Через обвал криптовалютного ринку кількість біткоїн-мільйонерів скоротилася більш ніж на 70%. Це викликано як загальною турбулентністю над ринком, і скороченням вартості саме першої криптовалюти.

За даними Finbold, станом на 2 січня 2023 року кількість криптовалютних адрес, на яких зберігаються біткоїни в еквіваленті $1 млн і більше, склала 24 208. Це на 66 694 (або 73,33%) менше у порівнянні з торішніми показниками – 2 січня 2022 року біткоїн-мільйонерів було 90 902.

Водночас за рік кількість власників першої криптовалюти вартістю $10 млн впала на 62,5% – з 8190 до 3799. При цьому станом на січень 2023 року більшість біткоїн-адрес (13,47 млн) містять BTC в еквіваленті $10 999.

"Падіння числа адрес мільйонерів показує, наскільки далеко ринок криптовалют відійшов від "бичачого" тренду 2021 року. Спад корелює з волатильністю активу, яка особливо стала помітною у 2022 році", – стверджують експерти.

Вони наводять кілька причин минулорічної волатильності криптовалют: контроль з боку держрегуляторів, турбулентність на традиційних ринках, макроекономічні чинники та такі гучні інциденти, як дефолт криптобіржі FTX та колапс блокчейн-екосистеми Terra.

Це знизило інтерес інвесторів до криптоіндустрії, викликавши в галузі ефект доміно, через що вартість криптовалют демонструвала мінімальні ознаки зростання.

Інвестори в "цифрове золото" ліквідують свої активи, щоб уникнути подальших втрат. Тенденцію підхопили компанії, наприклад, американська MicroStrategy, яка є найбільшим корпоративним власником BTC, наприкінці 2022 року продала 700 біткоїнів, що стало її першою угодою з продажу активу.

Через зростання невизначеності на світових ринках багато експертів сходяться на думці, що тиск на вартість таких ризикованих активів, як біткоїн, триватиме ще довго. Але попри криптозиму, у багатьох аналітиків і інвесторів все ще залишилася надія.

Вони з оптимізмом дивляться на майбутнє криптовалюти, роблячи ставку зростання вартості біткоїнів за умови ослаблення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США та уповільнення інфляції. Також ставка робиться і на халвінг, запланований на 2024 рік – це запрограмоване в коді першої криптовалюти скорочення нагороди, яку майнери отримують за створені блоки.

Джерело: news.obozrevatel.com

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