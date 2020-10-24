Єдиний в Україні золотий рудник запрацював після 15-річного простою

Після 15 років простою відновило роботу єдине в Україні золотодобувне підприємство – Мужіївський золоторудник. Його запаси та потужності дозволяють добувати руду і виробляти не тільки золото, а й цинк.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації, голова якої Олексій Петров взяв участь у запуску підприємства.

На родовищі працює збагачувальна фабрика компанії Avellana Gold. Загальна виробнича потужність на Мужіївському родовищі після запуску всіх складових проєкту становитиме 500 тис. т руди на рік.

«Ми підтримали іноземного інвестора й запуск проєкту з видобутку золота й поліметалів, що знаходяться на території Мужіївського родовища. Останній раз підприємство запускали в 2005 році, воно збанкрутувало, тому жодні виробничі процеси тут не відбувалися», – зазначив Олексій Петров.

На підприємстві спочатку перероблятимуть руди, які залишилися від видобутку золота в попередні роки роботи. Вони досі зберігаються на території фабрики.

«Металу з нашої продукції буде достаньо для виробництва 300 тис. акумуляторів на рік, і це дасть змогу перекрити потребу країни в імпорті цинку», – додав Брайан Севедж, генеральний директор Avellana Gold.

За словами Андрія Смоліна, керівника українського представництва Avellana Gold, на фабриці працюють понад 30 осіб. Підприємство щорічно платитиме більше 250 млн грн податків.

Відзначимо, імпорт цинку в Україні в 2019 році становив 22,9 тис. т на $64,5 млн. У 2018 році цей показник був на рівні 25,3 тис. т на $80,1 млн.

Avellana Gold розпочала роботу в Україні в 2016 році. Компанія придбала підприємства «Карпатська рудна компанія» і «Західна геологорозвідувальна компанія», що мають спеціальні дозволи на видобуток та розвідку поліметалічних руд у Західній Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища). Компанія вже відновила реалізацію проєкту розроблення Мужіївського родовища. Загальний обсяг інвестицій – понад $150 млн.

Станом на 2017 рік розвідані запаси Мужіївського родовища оцінювалися в 55 т золота, 1 млн т цинку та свинцю.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»