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ДК "Укрспецекспорт" під час карантину наростив виручку та вдвічі збільшив прибуток – фінзвітність за підсумками півріччя

У першому півріччі 2020 року державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", збільшила чистий дохід від реалізації продукції на 36,6% порівняно з аналогічним періодом 2019 року – до 1,53 млрд грн.

"Попри серйозні обмеження в роботі через пандемію та карантин у більшості країн-партнерів компанії, Укрспецекспорт збільшив обсяг реалізації продукції військового та подвійного призначення на світових ринках. При цьому нам вдалося суттєво збільшити рентабельність наших продажів. У результаті чистий прибуток компанії за 6 місяців цього року збільшився у 2,2 рази порівняно з 2019 роком – до 150 млн грн", – повідомив Генеральний директор компанії Вадим Ноздря.

ДК Укрспецекспорт під час карантину наростив виручку та вдвічі збільшив прибуток – фінзвітність за підсумками півріччя

За його словами, така динаміка розвитку компанії зумовлена успішністю виконання низки зовнішньоекономічних контрактів та впровадженням нових стандартів операційного управління.

Зокрема, в цьому році Укрспецекспорт поставив Міністерству оборони України бойові машини піхоти БМП-1 для потреб Збройних Сил України, виконав зовнішньоекономічний контракт на постачання радіолокаційної техніки іноземному замовнику та розпочав співпрацю з Пакистаном у сфері авіаремонтну військових літаків.

"Укрспецекспорт є одним з найбільш системних та ефективних спецекспортерів Укроборонпрому. Світова криза, призупинення авіасполучень, всесвітній карантин не завадили компанії покращити показники діяльності у першому півріччі цього року. Зі зміною керівництва в УСЕ розпочалася трансформація і перебудова внутрішніх процесів, змінилася культура ведення бізнесу. Сьогодні Укрспецекспорт демонструє позитивну динаміку у своїй роботі і стабільно наповнює бюджет країни валютними надходженнями, що є надзвичайно важливим для зміцнення економічного потенціалу нашої країни та стабільності роботи підприємств-учасників Концерну", – прокоментував фінансові показники компанії генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Довідково:

Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” – державне підприємство, регулювання, координацію та контроль за діяльністю якого, відповідно до законодавства, здійснює Державний концерн “Укроборонпром”. Компанія є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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