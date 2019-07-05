Для проекта “Медведчук” скупаются западные СМИ
Под Виктора Медведчука начата скупка площадок в западных СМИ.
Политический, социально-общественный и стратегический проект “Медведчук”, стремительно развивающийся сейчас в Украине, пир непосредственном финансировании и управлении из России, в ближайшие дни получит совершенно неожиданную поддержку от западных СМИ.
Так, по имеющейся информации, с западными изданиями, печатными и интернет СМИ, активно ведутся переговоры по вопросу распространения информации о том, что благодаря Виктору Медведчуку были освобождены четверо украинских военнопленных, с созданием соответствующего положительного информационного фона об одном из лидеров партии “Оппозиционная платформа – За жизнь!”
Переговоры ведутся (а с некоторыми уже договорились) с площадками и ресурсами из США, Канады, Китая, Германии, Франции и Польши.
Данная информационная волна, спонсируемая непосредственно Кремлем, преследует следующие цели.
Во-первых, создание и закрепление в сознании западной аудитории образа Медведчука как миротворца.
Во-вторых, навязывание “опыта” и “полезность” Виктора Медведчука администрации президента Украины, Владимира Зеленского.
В-третьих, создать волнения в среде, как патриотических формирований Украины, так и радикально настроенных движений, нередко используемых на платной основе. Подобным волнениям в обязательном порядке будет придан радикальный элемент, с последующей раскруткой дискредитирующих сценариев.
В-четвёртых, будет развернута анти-Медведчукская компания, которая лишь повысит интерес, как к данному персонажу, так и его политической силе. В свою же очередь, это все направлено на формирования предпосылок для потери Банковой и пропрезидентской партией, как доверия, так и политических баллов накануне выборов.
Напомню, что на сегодняшний день, проект “Медведчук” пользуется всесторонней поддержкой со стороны Кремля, а непосредственно Виктор Медведчук замкнут на трио Беседа-Козак-Бабич, вдавливающие Владислава Суркова и Ко с оккупированных территорий и продвигающих своего человека в высшие эшелоны власти Украины.
Теперь, после завершения фазы скупки всех возможных телеканалов, для последующего формирования пророссийских взглядов в медиапространстве нашей страны, принято решение активизировать деятельность на западном направлении.
К слову сказать, не так давно Виктор Медведчук уже воспользовался площадкой ВВС, в интервью которому выдал “на гора” полный пакет кремлевских нарративов.
Источник: uc.od.ua