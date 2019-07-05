Для проекта “Медведчук” скупаются западные СМИ

Под Виктора Медведчука начата скупка площадок в западных СМИ.

Политический, социально-общественный и стратегический проект “Медведчук”, стремительно развивающийся сейчас в Украине, пир непосредственном финансировании и управлении из России, в ближайшие дни получит совершенно неожиданную поддержку от западных СМИ.

Так, по имеющейся информации, с западными изданиями, печатными и интернет СМИ, активно ведутся переговоры по вопросу распространения информации о том, что благодаря Виктору Медведчуку были освобождены четверо украинских военнопленных, с созданием соответствующего положительного информационного фона об одном из лидеров партии “Оппозиционная платформа – За жизнь!”

Переговоры ведутся (а с некоторыми уже договорились) с площадками и ресурсами из США, Канады, Китая, Германии, Франции и Польши.

Данная информационная волна, спонсируемая непосредственно Кремлем, преследует следующие цели.

Во-первых, создание и закрепление в сознании западной аудитории образа Медведчука как миротворца.

Во-вторых, навязывание “опыта” и “полезность” Виктора Медведчука администрации президента Украины, Владимира Зеленского.

В-третьих, создать волнения в среде, как патриотических формирований Украины, так и радикально настроенных движений, нередко используемых на платной основе. Подобным волнениям в обязательном порядке будет придан радикальный элемент, с последующей раскруткой дискредитирующих сценариев.

В-четвёртых, будет развернута анти-Медведчукская компания, которая лишь повысит интерес, как к данному персонажу, так и его политической силе. В свою же очередь, это все направлено на формирования предпосылок для потери Банковой и пропрезидентской партией, как доверия, так и политических баллов накануне выборов.

Напомню, что на сегодняшний день, проект “Медведчук” пользуется всесторонней поддержкой со стороны Кремля, а непосредственно Виктор Медведчук замкнут на трио Беседа-Козак-Бабич, вдавливающие Владислава Суркова и Ко с оккупированных территорий и продвигающих своего человека в высшие эшелоны власти Украины.

Теперь, после завершения фазы скупки всех возможных телеканалов, для последующего формирования пророссийских взглядов в медиапространстве нашей страны, принято решение активизировать деятельность на западном направлении.

К слову сказать, не так давно Виктор Медведчук уже воспользовался площадкой ВВС, в интервью которому выдал “на гора” полный пакет кремлевских нарративов.

Источник: uc.od.ua

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