Для забезпечення прозорої приватизації, Фонд держмайна України запровадив віртуальні кімнати даних

Фонд державного майна України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) запустив віртуальні кімнати даних з повною інформацією на базі платформи iDeals. Віртуальні кімнати даних використовується у всьому світі для безпечного управління документами та розкриття повної інформації при укладенні корпоративних угод, проведення аудиту, тощо. Система кімнат віртуальних даних дозволить Фонду забезпечити потенційним інвесторам доступ до максимально широкого переліку документів по підприємствах, виставлених на продаж. Це, у свою чергу, дозволить покупцям всебічно оцінити інвестиційні перспективи підприємств та забезпечить здорову конкуренцію на аукціонах. Розкриття інформації покликано усунути корупцію в частині отримання достовірних та детальних відомостей про підприємство, та збільшити прозорість процесу приватизації.

Що можуть знайти у віртуальних кімнатах даних зацікавлені покупці? Зазвичай у віртуальних кімнатах публікуються установчі, дозвільні, організаційні, операційні, кадрові, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, фінансова звітність та укладені договори. Відтак, потенційному інвестору необхідно лише одноразово підписати договір про нерозголошення інформації для доступу до кімнат даних по всіх підприємствах. Першим підприємством, документи по якому з’явилися в новоствореному сховищі, став готель «Дніпро» у Києві, аукціон з продажу якого заплановано на 15 липня 2020 року.

На прохання Фонду держмайна України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), через Програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України», залучило Ideals до розробки віртуальних кімнат даних (ВКД). ВКД забезпечують створення безпечного онлайн репозиторію для зберігання та надання максимально повного пакету документації по об’єктах, готових до приватизації. Забезпечуючи доступність максимально повних пакетів документів, ВКД допоможуть потенційним інвесторам приймати більш зважені рішення щодо об’єктів приватизації.

«Приватизація – це залучення інвестицій і створення нових робочих місць. Приватизація і надалі буде пріоритетом на державному рівні, і Президент України на засіданні Національної Ради Реформ ще раз засвідчив свою політичну волю на залучення інвестицій через приватизацію. Дуже важливо проводити приватизацію чесно і прозоро, тому я дякую Місії агентства США з міжнародного розвитку USAID, народу і Уряду Сполучених Штатів Америки за допомогу в створенні нових прозорих інструментів приватизації. Віртуальні кімнати даних допомогли нам провести понад тисячу аукціонів з початку року, а українським бізнесменам, які перемогли на чесних аукціонах – інвестувати в економіку України», – заявив Дмитро Сенниченко.

Документи по окремому майну залишаться доступними у звичайних кімнатах даних, запроваджених Фондом державного майна України ще на початку року, та доступ до яких передбачає реєстрацію лише за е-поштою. Створення віртуальних кімнат даних стало можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої через Програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

Источник: spfu.gov.ua

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