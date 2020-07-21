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До яких країн ЄС найбільше експортують харківські підприємці

До яких країн ЄС найбільше експортують харківські підприємці

Найчастіше перевозять зернові, мед та холодильні вітрини.

За інформацією прес-служби Слобожанської митниці, за шість місяців з початку року там видали 5599 сертифікатів EUR.1 (це сертифікат з перевезення товару). З них 5582 сертифікати – для експорту товарів у країни Європейського Союзу та країни, які входять у Європейську асоціацію вільної торгівлі, та 17 сертифікатів – на товари, які експортуються до Черногорії.

Лідером стала Польща – в цю країну видали 1349 сертифікатів, далі йде Німеччина – 780, Румунія – 481 сертифікат, Литва – 375, Чехія – 267, Латвія – 260, Франція – 223, Італія – 181, Угорщина – 168 та Нідерланди – 104 сертифікати.

Також підприємці звертались за отриманням сертифікатів до країн-партнерів: Естонії, Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Норвегії, Словаччини, Швейцарії, Іспанії, Греції, Швеції, Фінляндії, Данії, Мальти та Португалії.

Товари, які найчастіше везуть за кордон: пшениця, пшоно, натуральний мед, кондитерські вироби, насіння сої, просо, кукурудзу, а також холодильні вітрини.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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