До Італії з України прибув перший корабель з кукурудзою та соєю
До італійського містечка Равенна прибув перший суховантаж з України. Корабель транспортував кукурудзу та сою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Італії.
Міністерство закордонних справ Італії повідомило про прибуття з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої.
«Надзвичайно задоволені прибуттям з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої. Італія підтримує всі можливі зусилля, спрямовані на харчову безпеку у світі та Середземномор’ї й імплементацію Угоди про експорт зерна, підтримуючи опір Києва», – пише МЗС Італії.
Також з портів «Чорноморськ» і «Південний» вже вийшли ще два судна з українським продовольством.