До Італії з України прибув перший корабель з кукурудзою та соєю

До італійського містечка Равенна прибув перший суховантаж з України. Корабель транспортував кукурудзу та сою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Італії.

Міністерство закордонних справ Італії повідомило про прибуття з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої.

«Надзвичайно задоволені прибуттям з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої. Італія підтримує всі можливі зусилля, спрямовані на харчову безпеку у світі та Середземномор’ї й імплементацію Угоди про експорт зерна, підтримуючи опір Києва», – пише МЗС Італії.

Також з портів «Чорноморськ» і «Південний» вже вийшли ще два судна з українським продовольством.

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