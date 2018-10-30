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До України прибула Перша офіційна торговельна місія США: вивчати перспективні об'єкти для інвестицій

До України прибула Перша офіційна торговельна місія США: вивчати перспективні обєкти для інвестицій

29 жовтня у Києві Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зустрів Першу офіційну торговельну місію Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки, яка прибула для пошуку перспективних об'єктів для інвестицій в Україні.

“Двостороння торгівля Україна – США невпинно зростає - товарообіг за 8 місяців 2018 року уже збільшився на 16% і склав $2,6 млрд. Спільний інтерес наших країн лежить у площині агробізнесу, енергетиці, інфраструктурі, ІТ, промисловій співпраці. Ми також розпочали процес приватизації за новим прогресивним законодавством, що створює виняткові інвестиційні можливості і для американських компаній”, - підкреслив Степан Кубів.

Перший віце-прем’єр-міністр України додав, що американські компанії вже зараз ведуть активну діяльність в Україні і є надійними партнерами для українського бізнесу.

“Американські компанії вже привезли з собою в Україну власні технології і завдяки наявності в Україні кваліфікованого персоналу зуміли досягти чудових результатів. Ми продовжимо системні реформи в Україні, поліпшення інвестиційного клімату, дерегуляцію та посилення прав інвесторів. Певен, що наша співпраця матиме ще більше вагомих результатів та перемог”, - підкреслив Степан Кубів.

Степан Кубів зазначив, що також успішно працює Українсько-американська рада з торгівлі і інвестицій, створено українсько-американські Робочі групи з питань сприяння розвитку двосторонньої торгівлі, інвестицій, захисту прав інтелектуальної власності, сільського господарства, усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

Довідково

Перша офіційна торговельна місія Міністерства торгівлі США, яка складається з дванадцяти керівників американських компаній, що зацікавлені у розвитку бізнесу з Україною, розпочала свою роботу у Києві 29 жовтня 2018 року. Під час роботи Місії буде проведена низка зустрічей з представниками українського бізнесу, а також Світового банку та МБРР. Для представників американських компаній – учасників Місії буде проведено деталізовані брифінги щодо особливостей ведення бізнесу в Україні, а також надані практичні рекомендації по пошуку партнерів.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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