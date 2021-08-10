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До уваги акціонерів ПАТ «Турбоатом» були внесені зміни!

До уваги акціонерів ПАТ «Турбоатом» були внесені зміни!

До уваги акціонерів акціонерного товариства «Турбоатом», повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», які будуть проведені дистанційно 20 серпня 2021 року.

Інформація про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Турбоатом», які будуть проведені дистанційно 20 серпня 2021 року, розміщена у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» за посиланням http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennyaakcioneram.html».

Источник: spfu.gov.ua

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