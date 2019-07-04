Добыча газа в Украине за полгода выросла на 289 млн м³

Украина за полгода увеличила добычу газа на 2,8% по сравнению с показателем за первое полугодие 2018. При этом отметили высокий потенциал газовых месторождений в Одесской области и в Черном море.

Итак, завершился июнь и самое время подводить не просто традиционные энергетические итоги, а уже как полугодовые. И начиная с особо животрепещущей газовой темы, отмечу, что на этом плацдарме, согласно сформированному тренду, неспешно-стабильный рост.

Так, за 6 месяцев 2019 года в Украине добыча газа выросла на 289 млн м³ (2,8%), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 10,49 млрд м³. При этом рост добычи отмечен практически у всех основных компаний “добытчиков”, в частности: АО “Укргаздобыча” добыла 7,66 млрд м³ (на 1,7% больше прошлогоднего показателя), добыча “Укрнафты” составила 576 млн м³ (+10,7%), прочие компании суммарно добыли 2,25 млрд м³, что на 5% больше прошлогодних результатов.

Так же, в июне "Укргазвыдобування" открыла два новых месторождения в Харьковской и Полтавской областях. Причем Полтавское месторождение имеет оценочный объем газа около 2,7 миллиардов м³.

Кроме того, в ближайшее время начнется разработка ещё 9 участков, по которым в начале июля завершился конкурс.

На фоне того как в Украине оживает газодобыча, во многом благодаря отказу от закупок российского ресурса и плану выхода на полное самообеспечение и энергонезависимость, рассматриваются новые варианты решения данного проблемного вопроса.

Так, намедни глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк заявил, что разработка Одесского и Безымянного газовых месторождений в Чёрном море обеспечила бы Украину почти 5 млрд м³ газа в год, что покрыло бы половину импортируемого из Европы газа.

Разработка же в данном регионе требует немалых средств и технологий, а потому, без иностранных инвесторов не обойтись. Но, Олег Кирилюк не упомянул и того, что это потенциально опасный регион, в котором, предсказать поведение флота РФ практически невозможно. Что, разумеется, в значительной степени блокирует наши возможности по выводу мощностей добычи на значительно более высокий уровень, позволявший бы Украине не только полностью закрыть свои потребности, но и стать чистым экспортером газа.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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