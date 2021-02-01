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Договори банків повинні мати розширений опис фінпослуги та не містити недобросовісних умов – затверджено нові вимоги

Договори банків повинні мати розширений опис фінпослуги та не містити недобросовісних умов – затверджено нові вимоги

Національний банк встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку.

Банки будуть зобов’язані надавати у договорі повний опис послуги. У договорі вкладу (депозиту) потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії вкладу (депозиту) тощо. У договорі споживчого кредиту – перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо. Текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.

Також вимоги забороняють банкам включати до договорів недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду. Банкам буде заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги тощо.

Головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки банку та споживача, наслідки невиконання зобов'язань. Це своєю чергою сприятиме розумінню споживачем умов фінпослуги та його поміркованому рішенню про укладення договору.

Нові вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання послуг (оферту). Вони поширюються на договори, які безпосередньо підписує споживач, зокрема і на індивідуальну частину договорів приєднання про надання послуг. Водночас публічна частина договору приєднання не може протирічити індивідуальній частині договору, до якої встановлено вимоги.

Банки мають три місяці до 27 квітня 2021 року для приведення своєї роботи у відповідність та розкриття повної інформації у договорах.

Зазначені вимоги були затверджені постановою Правління Національного банку України від 22 січня 2021 року № 7 “Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг”.

Источник: bank.gov.ua

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Темы: банк, нбу

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