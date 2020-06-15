Дождались лета? Как одеваться в офис в жаркую погоду - 7 легких образов на каждый день

С наступлением летнего сезона многие задаются вопросом: "Что же надеть на работу, чтобы не нарушить дресскод и при этом выглядеть стильно?". В этом материале мы покажем вам несколько интересных вариантов одежды, которая идеально подойдет для офиса.

Оригинальные блузы необычного свободного кроя всегда в моде. Такая одежда поможет вам чувствовать себя комфортно, ведь кожа будет свободно дышать, и сохранит деловой образ.

В тренде также легкие блузы в романтичном стиле. Их можно носить как с брюками и скинни, так и с различными юбками и даже деловыми шортиками. Только помните, что все элементы наряда должны быть пристойной длины.

Фото: pinterest.com

В моде пастельные тона, и почему бы не использовать их в деловом наряде? Белая блуза, пудрово-розовая или светло-голубая юбка, кремовые аксессуары и золотые украшения - и стильный лук готов.

Фото: pinterest.com

Классика не теряет своей актуальности. Обычный черный деловой костюм всегда будет смотреться уместно и стильно. Особенно в сочетании с оригинальными украшениями.

Фото: pinterest.com

Также, учитывая моду на пастель, можно смело носить костюмы в нюдовой, кремовой и пудровой гамме. К этому наряду отлично подойдут украшения из желтого или розового золота.

Фото: pinterest.com

Один из хитов сезона - принт в горошек. Он тоже может хорошо смотреться в деловом стиле. Например, легкая блуза в горох может создать одновременно и строгий, и женственный образ.

Фото: pinterest.com

Ну а если вы не любите деловой стиль, можно надеть однотонный костюм и кроссовки. Это создаст повседневный трендовый образ, который не выпадет из дресскода и позволит вам чувствовать себя в своей тарелке.

Фото: pinterest.com

Источник: apostrophe.ua/

Новости портала «Весь Харьков»