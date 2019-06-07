Дождались: ZARA выпустила первую коллекцию косметики

Не только модные инфлюенсеры (такие как Рианна, семья Биберов и Кардашьян-Дженнер) запускают свои косметические линейки, но и масс-маркет-гиганты начинают осваивать бьюти поприще. Так, Zara представила собственную коллекцию макияжа. Правда, пока в нее вошли только средства для губ: матовые помады, блески и карандаши.

Новинки уже представлены на сайте Zara и в магазинах по всему миру и цена на них варьируется от 4.99 до 12.99 фунтов.

Источник: hdfashion.tv

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