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Долг "Энергорынка" перед "Укрэнерго" превышает 600 млн гривен

Долг Энергорынка перед Укрэнерго превышает 600 млн гривен

Задолженность ГП "Энергорынок" перед НЭК "Укрэнерго" за первое полугодие 2019 г. составляет 623 млн грн. Об этом сообщил Владимир Кудрицкий, первый заместитель председателя правления "Укрэнерго".

"На исполнение инвестиционной программы " Укрэнерго " повлияют не столько суды и частично заблокированы тарифы, а и долг ГП " Энергорынок " перед компанией. За первое полугодие " Энергорынок " еще не рассчитался на 623 млн грн", - так Кудрицкий прокомментировал вопрос о судебной блокировке тарифов компании летом.

Представитель "Укрэнерго" обратил внимание, что именно долг "Энергорынка" создает дыру в cash flow компании, которая может быть скомпенсирована только с неизрасходованного CAPEX. "Мы эту сумму пытаемся разделить на объекты, не имеющие такого критического значения", - рассказал он.

Кудрицкий отметил, что компания приоритезировала свои объекты и пытается договориться с подрядчиками на менее ключевых объектах об отсрочке финансирования.

"Вместе с тем, мы понимаем, что критические объекты будем строить при любых условиях, например ПС "Креминская", которая является крайне важной для энергосистемы и потребителей Луганского региона", - отметил он.

Кудрицкий также сказал, что механизма урегулирования задолженности "Энергорынка" пока не существует. "Сейчас формируются его первые наработки, и каким он будет - трудно спрогнозировать", - рассказал представитель "Укрэнерго".

Источник: elektrovesti.net

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