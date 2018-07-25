Долги перед Украиной «Газпром» погасит пенсиями россиян — другого выхода у него нет.

«Газпром», отрезанный от международных рынков капитала в результате газового спора с Украиной, обратился к пенсионным накоплениям россиян накануне крупных выплат по внешнему долгу.Во вторник компания второй раз с начала года вышла на российский долговой рынок и заняла 40 млрд рублей. Инвесторам было предложено 3 выпуска облигаций — 15-летние на 10 млрд рублей и два транша 30-летних бумаг по 15 млрд рублей каждый.

Крупные западные инвесторы фактически проигнорировали размещение. «Дочки» европейских банков выкупили 3-4% бумаг (вложив не более 1 млрд рублей), сообщил ТАСС Эдуард Джабаров — директор отдела российского долгового рынка Sberbank CIB, который выступал организатором выпуска.

Почти всю сумму — около 32 млрд рублей — «Газпром» одолжил из пенсионных накоплений россиян. 80% облигаций, по словам Джабарова, скупили управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.

На эти деньги изначально делал ставку «Газпром». «Мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта», — сообщил Джабаров.

«Фактически весь апрель и май рынок был закрыт, в июне в основном банки размещались. Поэтому те пенсионные деньги, которые инвестировались в ОФЗ и на депозиты, мигрировали в эти выпуски «Газпрома», — добавил он.

Средства понадобились газовой монополии накануне крупных выплат по внешнему долгу, напоминает Bloomberg.

В среду, 25 июля, компании нужно погасить займ на 900 млн евро (1,05 млрд долларов). Полученные от размещения средства (544 млн евро по курсу) могут покрыть 60% необходимой суммы.

Изначально «Газпром» намеревался рефинансировать этот долг на Западе: на июнь было запланировано размещение еврооблигаций в британских фунтах. Но его пришлось отменить из-за решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» заплатить 2,6 млрд долларов «Нафтогазу Украины».

После того, как активы «Газпрома» были арестованы в Швейцарии и Нидерландах и аналогичное разрешение дал Высокий суд Лондона, возник риск, что средства, которые привлечет «Газпром», сразу же будут заморожены, объяснял ранее источник «Интерфакса», близкий к компании.

Вариантов занять за рубежом у «Газпрома» сейчас нет, сказал Bloomberg управляющий директор по брокерским операциям Septem Capital в Москве Игорь Лаухин: «Угроза санкций и общая геополитика не дают возможности привлекать (деньги) на внешнем рынке».

В результате под ударом оказался рекордный в истории «Газпрома» план внешних займов, за счет которых холдинг намеревался финансировать строительство трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины.

Компания планировала привлечь 417 млрд рублей, или треть от суммы, необходимой на капитальные стройки (1,2 трлн рублей).

Источник: rusjev.net

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