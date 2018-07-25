Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:16
Просмотров: 93

Долги перед Украиной «Газпром» погасит пенсиями россиян

Долги перед Украиной «Газпром» погасит пенсиями россиян

Долги перед Украиной «Газпром» погасит пенсиями россиян — другого выхода у него нет.

«Газпром», отрезанный от международных рынков капитала в результате газового спора с Украиной, обратился к пенсионным накоплениям россиян накануне крупных выплат по внешнему долгу.Во вторник компания второй раз с начала года вышла на российский долговой рынок и заняла 40 млрд рублей. Инвесторам было предложено 3 выпуска облигаций — 15-летние на 10 млрд рублей и два транша 30-летних бумаг по 15 млрд рублей каждый.

Крупные западные инвесторы фактически проигнорировали размещение. «Дочки» европейских банков выкупили 3-4% бумаг (вложив не более 1 млрд рублей), сообщил ТАСС Эдуард Джабаров — директор отдела российского долгового рынка Sberbank CIB, который выступал организатором выпуска.

Почти всю сумму — около 32 млрд рублей — «Газпром» одолжил из пенсионных накоплений россиян. 80% облигаций, по словам Джабарова, скупили управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.

На эти деньги изначально делал ставку «Газпром». «Мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта», — сообщил Джабаров.

«Фактически весь апрель и май рынок был закрыт, в июне в основном банки размещались. Поэтому те пенсионные деньги, которые инвестировались в ОФЗ и на депозиты, мигрировали в эти выпуски «Газпрома», — добавил он.

Средства понадобились газовой монополии накануне крупных выплат по внешнему долгу, напоминает Bloomberg.

В среду, 25 июля, компании нужно погасить займ на 900 млн евро (1,05 млрд долларов). Полученные от размещения средства (544 млн евро по курсу) могут покрыть 60% необходимой суммы.

Изначально «Газпром» намеревался рефинансировать этот долг на Западе: на июнь было запланировано размещение еврооблигаций в британских фунтах. Но его пришлось отменить из-за решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» заплатить 2,6 млрд долларов «Нафтогазу Украины».

После того, как активы «Газпрома» были арестованы в Швейцарии и Нидерландах и аналогичное разрешение дал Высокий суд Лондона, возник риск, что средства, которые привлечет «Газпром», сразу же будут заморожены, объяснял ранее источник «Интерфакса», близкий к компании.

Вариантов занять за рубежом у «Газпрома» сейчас нет, сказал Bloomberg управляющий директор по брокерским операциям Septem Capital в Москве Игорь Лаухин: «Угроза санкций и общая геополитика не дают возможности привлекать (деньги) на внешнем рынке».

В результате под ударом оказался рекордный в истории «Газпрома» план внешних займов, за счет которых холдинг намеревался финансировать строительство трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины.

Компания планировала привлечь 417 млрд рублей, или треть от суммы, необходимой на капитальные стройки (1,2 трлн рублей).

Источник: rusjev.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: газ, Газпром

Читайте ещё:

Открытые в 2018 году месторождения в Харьковской области удовлетворят потребность Украины в газе
Сегодня 08:00    119
Жильцы дома на Салтовке на три дня оказались без газа
24.07.2018 17:51    159
Никакого "мирового соглашения" с "Газпромом" по поводу принятых решений не будет, - директор "Нафтогаза"
21.07.2018 06:09    193
Президент подчеркивает, что Украина выиграла у России суд в Стокгольмском арбитраже
18.07.2018 08:10    103
NORD STREAM на ремонті: Росія збільшила транзит через українські ГТС
18.07.2018 06:56    140
"Уже все врегульовано": у "Нафтогазі" відреагували на слова Путіна про транзит газу через Україну
17.07.2018 09:50    224
“Нафтогаз Украины ” подал встречный иск к “Киевтеплоэнерго”
09.07.2018 08:02    147
«Нафтогаз Украины» подал очередной многомиллиардный иск против «Газпрома»
08.07.2018 09:31    160
АМК проверит облгазы на предмет злоупотреблений
08.07.2018 08:18    192
Трамп раскритиковал Меркель за то, что Германия покупает российский газ
08.07.2018 07:17    184
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 