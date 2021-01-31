Долги по зарплате в Харьковской области – почти полмиллиарда. Половина из них – на одном предприятии

По состоянию на январь долги по зарплате в Харьковской области составляют около 455 миллионов гривен. Большая часть этой суммы – долг работникам государственных предприятий. Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага, пишет "Суспільне".

"Если говорить о динамике, то по сравнению с предыдущим месяцем долг сократился на 22%, или почти на 130 миллионов. В частности, сократили задолженность коммунальные предприятия, учредителями которых выступает горсовет. "Харьковские тепловые сети"- 51 миллион, метрополитен - 30 миллионов, завод им. Малышева - 20 миллионов, завод "Электротяжмаш" – 14 миллионов", - сообщил Шпарага.

При этом долг на государственных предприятиях, по информации Шпараги, составляет более 320 миллионов гривен. Около половины этой суммы – приходится на авиазавод, работникам которого должны 229 миллионов.

По словам руководителя управления по вопросам гигиены и экспертизы условий труда Гоструда области Натальи Фирсовой, от работников авиазавода поступает до 90 обращений в месяц.

"Ни на копейку ничего не сделали, кроме разговоров... Зарплата составляет 5-7 тысяч за неполный рабочий месяц, а общий долг - 200 миллионов... В январе пообещали госзаказ на самолеты Ан-74. Уже в это не верится", - заявил председатель профкома профсоюза авиастроителей Украины на Харьковском авиазаводе Михаил Погорелов.

По словам Фирсовой, коммунальные предприятия в течение декабря и января значительно сократили задолженность. Она связывает это с тем, что люди начали платить долги за коммунальные услуги.

"Если нет контрактов, если нет оборотных средств, если нет реализации продукции, то, как следствие, нет и денежных средств на выплату заработной платы", - говорит Фирсова.

По словам Шпараги, среди причин невыплаты зарплат есть и последствия пандемии, однако эта причина не является основной.

Источник: sq.com.ua

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