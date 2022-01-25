Доллар может «пробить потолок». Что происходит с экономикой на фоне паники?

Это один из продуктовых магазинов в центре Харькова. На полках в достаточном количестве пакеты с гречкой, макаронные изделия, соль, сахар и спички. Об импульсивном приобретении «самого необходимого» на волне слухов о возможности полномасштабного вторжения России здесь и речи не идет. Днем в магазине несколько десятков покупателей, в основном — делают мелкие закупки. Люди не «сметают» с прилавков килограммы круп и соли, как это было, например, перед локдауном.

Валентина, пенсионерка

Нет, потому что я не верю, что есть угроза нападения России на Украину. Просто не верю. Это просто они свое этакое вот творят, и всё

Татьяна живет в Харькове несколько лет – переехала сюда из Кременчуга. В то, что сейчас над городом нависла угроза военного вторжения женщина не верит. Поэтому от потребительской паники очень далека.

Татьяна, оператор кол-центра

Всегда я покупаю, все заранее, на всякий случай, а так я не думаю, что надо что-нибудь закупать. Потому что, если что-нибудь случится… — Сахар с собой не возьмешь? – Да. Если что-нибудь изменится это будет случайно, и никто этого не будет ждать

Люди кладут в продуктовую корзину стандартный набор продуктов и пытаются экономить. Наталья переехала в Харьков из Луганской области. Говорит, на случай военной агрессии лучше будет набор самых необходимых вещей — это, в частности, документы, аптечка и деньги.

Наталья, пенсионерка

Нет, ничего не покупаю. Как покупала так и покупаю. Тревожный чемодан у меня еще с 14-го года есть

Людмила, пенсионерка

Нет, я периодически покупаю все необходимое и не поддаюсь никакой панике. Я думаю, что все будет нормально в нашей жизни

Впрочем, на что паника, связанная с угрозой российского вторжения, сейчас точно влияет, так это на расшатывание валютного рынка, рассказывает экономист Дмитрий Горовой. Этот год для нацвалюты начался не очень удачно — сначала сообщение о госрегулировании цен, затем информация о возврате к карточной системе и слухи о военном нападении. Все это повлияло на падение гривны. Так, на этой неделе курс доллара превысил 28 гривен и продолжает расти.

Дмитрий Горовой, профессор, доктор экономических наук НТУ «ХПИ»

Жодні панічні настрої, жодні негаразди, пов’язані з чутками, вони в першу чергу погіршують економічний стан населення. Тому що всі ми отримуємо заробітну платню в вітчизняній валюті — в гривні, яка по відношенню до іноземної валюти знецінюється і це відбивається на ціні товарів, які ми купуємо. Покращення ситуації, уповільнення будь-яких негативних станів воно трохи покращує ситуацію, але жодного разу не бачив, щоб все повернулося на початкову ситуацію

Эксперты прогнозируют, повышение курса неизбежно отразится на росте цен. В первую очередь это касается энергоносителей и горючего, что скажется на себестоимости товаров.

Если панические настроения будут расти, до конца января валютный термометр может пересечь психологическую отметку в 30 гривен, говорит Горовой.

Дмитрий Горовой, профессор, доктор экономических наук НТУ «ХПИ»

В першу чергу економічні передумови є, тому що сповільнюються обсяги виробництва. Деякі підприємства не можуть справитися з новими цінниками, в першу чергу, це підвищення ціни на газ. І ці підприємства скорочують виробництво. Тобто, є і економічне підґрунтя, є підґрунтя чуток, і є підґрунтя негативних висловів урядовців, які також підігрівають зростання цін

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что в настоящее время курс доллара колеблется в валютном коридоре. И, по его словам, правительство с Нацбанком Украины контролируют ситуацию

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