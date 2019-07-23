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Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

В живописном швейцарском селе Монти Шьяга (Monti Sciaga, Ticino) местные власти продают разрушенные дома стоимостью в один швейцарский франк – примерно 0,9 евро или 1,02 доллара США. Таким образом они хотят привлечь внимание инвесторов, желающих вложить деньги в реставрацию жилья, и возродить привлекательность поселения, пишет The Telegraph.

Как сообщается, населенный пункт Монти Шьяга расположен неподалеку от границы с Италией. С одной стороны располагается озеро Маджоре, с другой – альпийские горы. К Милану отсюда – чуть больше 100 километров езды. 

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Главное условие для потенциального нового владельца, который будет иметь намерение обзавестись собственной недвижимостью в Швейцарии, – полностью реконструировать дом. Капитальный ремонт должен проходить в соответствии с местным законодательством, сохраняя аутентичные архитектурные элементы. Для упрощения юридических нюансов местные чиновники обещают уже к осени разработать и принять соответствующий законопроект.

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Источник: www.segodnya.ua

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