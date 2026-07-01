Дональд Трамп придбав акції компанії Axon - виробника електрошокерів Taser - на суму від 1 до 5 мільйонів доларів

Через два тижні Імміграційна та митна служба США (ICE) оголосила про намір укласти п’ятирічний контракт на 220 мільйонів доларів на закупівлю майже 18 тисяч нових електрошокерів. Експерти стверджують, що технічні вимоги контракту фактично відповідають продукції саме Axon

Наразі немає жодних доказів того, що Трамп знав про підготовку закупівлі, впливав на неї або що сама компанія Axon знала про його інвестицію. Контракт ще не підписаний, а Білий дім заявляє, що активами президента керують незалежні менеджери та сімейний траст.

Втім, сама хронологія подій уже викликала питання в американських експертів з етики та антикорупційних організацій. Бо коли президент інвестує в компанію, яка потенційно може отримати великий державний контракт від його ж адміністрації, навіть без прямого порушення закону виникає інше питання - питання довіри та конфлікту інтересів.

У США такі історії стають предметом публічних розслідувань. Ставали. Допоки США не очолив головний миротворець війни. Дональд Трамп.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/61815

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