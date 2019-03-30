Донори України реалізували проектів на 6,6 млрд доларів

Найбільшими донорами стали США, ЄС і Канада.

У Мінекономрозвитку повідомили, що протягом минулого року в Україні реалізовувалися 618 міжнародних проектів на загальну суму 6,6 мільярдів доларів.

У міністерстві пояснили, що МТП являє собою ресурси та послуги, що надаються донорами на безповоротній основі для підтримки країни. Найбільшими донорами були США (більше 2 мільярдів доларів, 124 проекти) ЄБРР (759,7 млн доларів, 44 проекти), ЄС (522,3 млн, 235 проектів), Німеччина (386,9 млн, 39 проектів), Канада (152,3 млн, 18 проектів).

Найбільше фінансування виділялося на сферу Нацбезпеки і оборони - $ 1,2 млрд (28%), ядерну безпеку ( без урахування Чорнобильського фонду) - $ 819,1 млн (20%), проекти з впровадження громадянського суспільства - $ 509,8 млн (12%), на відбудову Донбасу і допомогу переселенцям - $ 356,7 млн (9%), на енергоефективність - $ 262 млн (6%), на медицину - $ 137 млн (3%), на освіту - $ 120,8 млн (3%).

Європейський банк реконструкції і розвитку на 2019 рік передбачив 160 грантових проектів на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Відповідно до угоди ЄБРР з ЄС, підписаної в 2016 році, банк отримав 40 млн євро для фінансування інформаційно-консультаційної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. В рамках цього проекту ЄБРР відкрив по Україні 15 регіональних центрів інформаційної підтримки бізнесу.

Источник: dt.ua

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