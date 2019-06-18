Дорожчі овочі та дешевші яйця: як змінилися ціни в області

Рекордсменами подорожчання на Харківщині стали фрукти та овочі. Разом з тим значно знизилася ціна на яйця та молочні продукти.

За інформацією Головного управління статистики у Харківській області, індекс споживчих цін у області за травень порівняно з попереднім місяцем становив 100,6 % (в Україні – 100,7 %).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли у середньому на 1,0 %. Найбільше подорожчали фрукти та овочі – на 6,1 % та 4,6 % відповідно. Також підвищилася ціна на м’ясо та м’ясопродукти, цукор, кисломолочну продукцію, крупи гречані на 1,6–1,3 %. На 0,9–0,5 % подорожчали масло, макаронні вироби, хліб, молоко, риба та продукти з риби. За місяць значно змінилася ціна на курячі яйця, вартість яких зменшилася на 16,7 %. Подешевшали в області й сало, сир і м’який сир (творог) та молочні продукти – на 4,3–0,5 %. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5 %, у тому числі тютюнові вироби – на 2,2 %, алкогольні напої – на 0,8 %.

Через подорожчанням палива та мастил на 4,8 % відбулося зростання цін на транспорт у цілому на 1,6 %. Водночас в області знизилися тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,7 %. Це стало наслідком подешевшання природного газу на 7,3 %. Заразом відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 7,1 %, каналізацію – на 6,4 %.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»