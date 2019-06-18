Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:11
Просмотров: 50

Дорожчі овочі та дешевші яйця: як змінилися ціни в області

Дорожчі овочі та дешевші яйця: як змінилися ціни в області

Рекордсменами подорожчання на Харківщині стали фрукти та овочі. Разом з тим значно знизилася ціна на яйця та молочні продукти.

За інформацією Головного управління статистики у Харківській області, індекс споживчих цін у області за травень порівняно з попереднім місяцем становив 100,6 % (в Україні – 100,7 %).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли у середньому на 1,0 %. Найбільше подорожчали фрукти та овочі – на 6,1 % та 4,6 % відповідно. Також підвищилася ціна на м’ясо та м’ясопродукти, цукор, кисломолочну продукцію, крупи гречані на 1,6–1,3 %. На 0,9–0,5 % подорожчали масло, макаронні вироби, хліб, молоко, риба та продукти з риби. За місяць значно змінилася ціна на курячі яйця, вартість яких зменшилася на 16,7 %. Подешевшали в області й сало, сир і м’який сир (творог) та молочні продукти – на 4,3–0,5 %. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5 %, у тому числі тютюнові вироби – на 2,2 %, алкогольні напої – на 0,8 %.

Через подорожчанням палива та мастил на 4,8 % відбулося зростання цін на транспорт у цілому на 1,6 %. Водночас в області знизилися тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,7 %. Це стало наслідком подешевшання природного газу на 7,3 %. Заразом відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 7,1 %, каналізацію – на 6,4 %.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кто выбросил студента с шестого этажа. Версия отца
Сегодня 07:48    36
На Харьковщине из-за алкоголя люди тонут в водоемах
Сегодня 06:42    77
Харьковский футболист стал чемпионом мира
Сегодня 06:14    108
В Харькове снова сгорел автомобиль
17.06.2019 11:39    238
Чи має право водій автобуса не дати пасажиру квиток
17.06.2019 09:14    209
Аэродром малой авиации «Ракитное» Харьковская область (ВИДЕО)
17.06.2019 08:49    191
В Харькове агитировали против обратного переименования проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова
17.06.2019 08:14    161
Госисполнитель незаконно продала квартиру
17.06.2019 07:39    151
Под Харьковом появилась опасная свалка
17.06.2019 06:53    458
Харків закупить вагони метрополітену та тролейбуси
17.06.2019 06:19    366
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 