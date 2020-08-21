ДП “Антонов” планує залучити Харківський авіазавод в спільне виробництво Ан-178

Президент ДП “Антонов” Олександр Лось запропонував включити Харківське державне авіаційне виробниче підприємство в кооперацію і спільне виготовлення літаків Ан-178.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Крила”.

Це вже перший імпульс, щоб запустити роботу на підприємстві. В майбутньому, коли ми перейдемо до освоєння літака Ан-188, то можна буде повністю передати на Харківське виробниче підприємство виробництво Ан-178, – сказав очільник “Антонова”.

У свою чергу директор Харківського авіазаводу Сергій Задорожний зазначив, що у підприємства є досвід з виконання подібних завдань, але для інших підприємств. Нагадаємо, що Харківський авіазавод спеціалізується на виробництві літаків Ан-74, Ан-140 і ХАЗ-30. Завод простоює з 2014 року, а на підприємстві знаходяться 6 літаків АН-74 від 70% до 90% готовності та 5 літаків АН-140, два з яких готові на 99%.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов

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