ДП "Завод 410 ЦА" розширює виробництво: посилення повітряних сил, зовнішні контракти та освоєння нових ринків

ДП "Завод 410 ЦА", який є одним з провідних підприємств авіабудівного кластеру ДК "Укроборонпром", продовжує розширювати виробництво. Підприємство пришвидшило темпи з посилення Повітряних Сил України військово-транспортною авіацією, дозавантажує виробничі потужності зовнішніми контрактами та освоює нові ринки цивільної авіації. Це дозволило забезпечити роботою майже тисячу фахівців та гарантувати їм гідну заробітну плату.

Головним пріоритетом роботи заводу є оновлення авіаційного парку транспортної авіації Повітряних Сил та інших силових структур України. Завдяки роботі ДП "Завод 410 ЦА" у 2019 році військовим вже передано два модернізовані Ан-26. На черзі – ще декілька бортів, які надійдуть до українського війська.

У ході модернізації на Ан-26 проводиться повний комплекс робіт з відновлення всіх систем літака, встановлюється нове радіоелектронне обладнання українських та європейських виробників, зокрема системи зв’язку, навігації, приладової та іншої бортової апаратури. Таке оновлення дозволяє Ан-26 здійснювати польоти на міжнародних повітряних трасах та брати участь у спільних діях з силами НАТО.

В даний час підприємством, спільно з ДП "Антонов", виконуються підготовчі роботи щодо реалізації проекту з постачання літака Ан-32П для потреб ДСНС з виконанням капітального ремонту та дообладнання на ДП "Завод 410 ЦА".

Серед важливих напрямків діяльності ДП "Завод 410 ЦА" – здійснення модернізації літаків Ан-32 для Міністерства оборони Індії, яке реалізується спільно з ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт". В рамках цього контракту іноземному партнеру, з початку 2019 року, було поставлено комплектуючі загальною вартістю 27 млн. дол. А загальна вартість багаторічного контракту становить близько 400 млн. дол. Завдяки цій роботі індійські Повітряні Сили оновлюють свій авіаційний парк, який нараховує біля 100 літаків "Антонова".

Зазначимо, що Ан-32 свого часу був спеціально розроблений "Антоновим" для Індії. Військові цієї країни замовили літак, який міг би експлуатуватися в умовах високогір’я та при екстремальних температурах. Завдяки встановленню у літак Ан-26 нових потужних двигунів та іншим нововведенням вдалось створити машину, здатну здійснювати зліт та посадку з аеродромів на висоті 4500 метрів, а також працювати при температурі у +50°C. Високі характеристики Ан-32 і сьогодні дозволяють ефективно виконувати завдання і ця машина експлуатується ВПС Індії вже декілька десятків років.

За умовами контракту Ан-32 ВПС Індії модернізуються до рівня An-32RE. An-32RE оснащуються сучасною авіонікою українського та іноземного виробництва, що відповідає всім сучасним світовим стандартам та значно спрощує роботу екіпажу.

Окрім того, наразі з Індією проводяться переговори щодо поглиблення участі України в модернізації військово-транспортної авіації. Потужності ДП "Завод 410 ЦА" дозволяють прискорити цей процес та, за відносно короткий термін, провести модернізацію всіх Ан-32 до рівня An-32RE.

Проведення модернізації індійських літаків, окрім поповнення бюджету України валютними надходженнями, слугує і більш глобальній меті – розширення присутності України на світовому оборонному ринку.

Крім ремонту та модернізації військово-транспортних літаків, ДП "Завод 410 ЦА" поступово освоює нові ринки. Наразі на підприємстві, спільно з приватними компаніями, виконуються роботи з обслуговування літаків цивільної авіації. Зокрема завершено роботу на декількох літаках Boeing-737 українських авіаперевізників. А найближчим часом замовнику буде передано ще один борт – McDonnell Douglas MD-80.

Загалом, робота на цивільному та оборонному авіаційному ринках дозволяє ефективно завантажувати підприємство, планувати оновлення виробничих потужностей та підвищувати кваліфікацію працівників.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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