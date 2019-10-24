Дропшиппинг для интернет-магазина: схема работы, преимущества и особенности

Что такое дропшиппинг

Современные информационные технологии открыли широкие возможности для развития новых форм продаж товаров. Одной из таких форм является дропшиппинг. В этом случае покупатели получают заказанные товары непосредственно от поставщика, а вот саму продажу осуществляют посредники. В Украине подобный вид предпринимательской деятельности набирает обороты.

Если рассматривать такую схему более детально, то получается следующая картина. Покупатель находит нужный ему товар на сайте Интернет-магазина, принадлежащего посреднику. Посредник, получая заказ от покупателя, направляет заявку поставщику товара. Сам товар посредник у себя не хранит. Кроме заказа поставщик получает данные об адресе покупателя, готовит заказ и отправляет его.

Оплата

Оплата может осуществляться как на счет посредника, так и на счет поставщика. В любом случае доход посредника составляет разницу между ценой продажи и ценой закупки. Если деньги переводятся сразу поставщику, то он переводит комиссионные посреднику. Если же посредник получает средства, то он сам перечисляет поставщику сумму, равную оптовой цене товара, а себе оставляет разницу между ценой продажи и ценой закупки.

Как запустить работу по дропшиппингу

Организовать работу дропшиппинга в Украине не так сложно. В первую очередь нужно определиться, какой товар лучше продавать. В основном по такой схеме реализуются потребительские товары: одежда, обувь, аксессуары. Примером может служить крупный интернет-магазин - поставщик обуви по дропшиппингу obuff.ua.

Далее нужно найти поставщика и договориться с ним об условиях работы. Особое внимание нужно уделить отпускной цене. Чем она ниже, тем выше можно установить наценку и тем больше будет прибыль посредника.

После этого стоит заняться созданием и оформлением Интернет-магазина. Это не обязательно может быть сайт. Сегодня многие товары продаются через группы и паблики в соцсетях. Главное - сделать свою страничку привлекательной для покупателя.

Для успешной продажи важно продвижение своего магазина, для чего привлекаются и используются все возможные инструменты. К ним относятся контекстная реклама, реклама в соцсетях, партнерские программы, наружная реклама. Здесь все зависит от бюджета посредника и маркетинговой стратегии.

Как только появляется первый заказ, посредник передает заявку поставщику и оплачивает ему товар по оптовой цене. Далее покупатель получает товар от поставщика.

Особенности работы по системе дропшиппинга

Несмотря на кажущуюся легкость дропшиппинга эта система таит и некоторые особенности, из-за которых многие поставщики да и сами посредники отказываются работать по такой схеме.

С покупателем общается сам посредник. Он же товар и предлагает. Если возникают какие-то проблемы с качеством товара, то все претензии будет принимать именно посредник. В случае возврата на его плечи ложится и финансовое возмещение. Такие моменты стоит заранее оговорить с поставщиком.

Посредник не всегда знает о положении дел на складе поставщика. Он может продать товар, которого нет на складе. Чтобы этого избежать, лучше иметь доступ к информации об остатках на складе поставщика. Также посредник не занимается упаковкой и транспортировкой, но все недовольства покупателя придется принимать ему.

Присутствует и финансовый риск. Покупатель деньги перечислит, но они могут вовремя не дойти до поставщика. Отправка заказа может быть задержана или вовсе не состояться. Слишком длинный путь проходит одна оплата и его следует сократить.

Вывод

Риски всегда присутствуют в любом бизнесе. Дропшиппинг не исключение. Зато такая схема дает возможность многим начинающим предпринимателям организовать собственный бизнес с нуля и без значительного стартового капитала. При такой работе не нужны средства на содержание склада и создание товарного запаса. В то же время поставщику не приходиться заниматься расширением продаж. Большое количество покупателей найдут посредники, которые в этом заинтересованы финансово.